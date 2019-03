Gianni Anguilletti è il nuovo Regional Director di Red Hat

Gianni Anguilletti assume il ruolo di Regional Director di Red Hat per l’area mediterranea; avrà responsabilità diretta delle attività commerciali dell’azienda.

Il manager, in collaborazione con i country manager e i team locali, opererà nei mercati di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Israele, Grecia e Cipro.

Gianni Anguilletti è entrato in Red Hat nel 2006 come country manager per l’Italia. Sotto la sua guida, la filiale italiana ha supportato con successo molte realtà importanti in ambito enterprise nel loro passaggio verso hybrid cloud e digital transformation.

Da oltre 25 anni, Red Hat è all’avanguardia per il suo approccio innovativo all’open source enterprise, che aiuta le aziende clienti a guardare al futuro rispondendo con successo già alle sfide di oggi. Il suo ampio portfolio di soluzioni comprende infrastrutture hybrid cloud, middleware, agile integration, sviluppo applicativo cloud-native, oltre a soluzioni di management ed automazione.