Fastweb, secondo anno da partner della Milano Digital Week

Fastweb si conferma per il secondo anno partner della Milano Digital Week, promossa dal Comune di Milano e realizzata da Cariplo Factory.

Una partnership quasi naturale: Fastweb nasce proprio a Milano, ed inoltre è per sua natura sempre pronta ad investire sulla innovazione digitale, come punto di partenza per offrire migliori qualità della vita e migliore redditività alle imprese.

La società aprirà, in occasione della Digital Week, le porte del proprio Data Center Tier IV di ultima generazione agli appassionati di tecnologia. Inoltre, sono previsti incontri in cui è possibile sperimentare in prima persona soluzioni intelligenti per l’efficienza dei servizi urbani e per la telemedicina basati sulla tecnologia 5G, confrontarsi su tematiche quali i Big Data e le applicazioni della Blockchain. Fastweb organizza anche workshop, completamente gratuiti, per diffondere competenze digitali. I workshop e gli incontri sono ospitati nella nuova sede di piazza Olivetti e in Fastweb Digital Academy, presso Cariplo Factory.

Ecco un calendario delle proposte di Fastweb per l’evento milanese:

Fastweb, via Caracciolo 51

Mercoledì 13 e giovedì 14 marzo dalle ore 17:30 alle ore 19:30 Fastweb offrirà la possibilità a cittadini e appassionati di tecnologia di visitare il proprio Data Center di ultima generazione. La visita sarà preceduta da un breve incontro che illustrerà cosa è un Data Center Tier IV e come funziona, cosa si intende per Cloud Computing e il ruolo svolto ogni giorno dal Security Operations Center di Fastweb per garantire in ogni momento la sicurezza in rete dei propri clienti.

Fastweb Headquarter, Piazza Adriano Olivetti 1

Mercoledì 13 marzo alle ore 17:30 si svolgerà il workshop “Come funziona la Telemedicina: le cure e le diagnosi da casa” in cui sarà possibile sperimentare in prima persona i vantaggi della soluzione innovativa di telemonitoraggio domiciliare e supporto alla diagnosi, realizzata da Fastweb per i pazienti e per le strutture sanitarie pubbliche e private.

Giovedì 14 marzo dalle 13:00 alle 14:30, Enrico Mentana presenterà Open, il giornale Online aperto a tutti. Alle ore 17:30 il seminario “Blockchain: cosa è e perché ci interesserà direttamente” introdurrà ai partecipanti le modalità di funzionamento di questa interessante tecnologia che sta calamitando l'attenzione di svariati settori.

Venerdì 15 marzo, dalle ore 17:30, si svolgerà la presentazione del libro “Algoritmi di libertà”, insieme a Michele Mezza, autore dell’opera, e Sergio Scalpelli, Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Fastweb.

Fastweb Digital Academy, Cariplo Factory via Bergognone 34

Venerdì 15 marzo dalle ore 11:00, si terrà il seminario “Come incrementare l’esperienza tra Punto Vendita Fisico e Digitale nel settore Lusso ed Estetica?”, un viaggio tra negozi a forma di Blog, Chatbot e Realtà Aumentata. Dalle ore 14:00, “Social Media e Personal Branding”, incontro che ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della reputation online individuale e della gestione della propria immagine professionale pubblica. Dalle ore 16:00, “3D Printing Lab”, appuntamento riservato alla stampa in 3D che aiuterà a compiere i primi passi nella digital fabrication.

Sabato 16 marzo dalle ore 11, è previsto il seminario “Tra tecnologia e etica: come cambieranno i Brand del futuro?”. Infine, alle 15:00 si terrà il workshop “Il cittadino consapevole verso la scienza dei dati, i big data, il machine learning”, che affronterà - in quattro diverse sessioni tenute da docenti dell’Università Bicocca di Milano e dall’Università di Bologna - il tema di come i dati digitali impattano sempre più nelle nostre vite e della necessità di creare una nuova cultura che fornisca strumenti utili per governarli.