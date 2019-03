Le novità di Lenovo a supporto dell’IoT e dell’edge computing

All’ultimo MWC di Barcellona Lenovo Data Center Group ha presentato un portfolio di soluzioni che portano l'infrastruttura IT nei luoghi dove risiedono i dati. Attualmente, circa il 10% dei dati generati dalle aziende nasce e viene elaborato al di fuori di un data center o anche del cloud. Entro il 2022, secondo Gartner, questa cifra raggiungerà il 75%. Questa migrazione sta generando preoccupazioni in merito alla salvaguardia dei dati, alla sicurezza e al rispetto delle normative. Inoltre è prevedibile che nascano problemi legati ai tempi di latenza, all’ampiezza di banda e ai tempi di fermo macchina.

Lenovo sta scelto di affrontare queste sfide proponendo un portfolio di prodotti di edge computing che vanno a incidere sulle diverse modalità in cui i clienti desiderano implementare soluzioni di edge computing per l'IoT.

Tra le novità Lenovo, a Barcellona è stato presentato l’edge server compatto ThinkSystem SE350, con dimensioni leggermente superiori a quelle di un pc ThinkPad. Progettato appositamente per l’edge computing e in commercio da quest’estate, ThinkSystem SE350 ha dimensioni particolarmente contenute rispetto a un server tradizionale, caratteristica che lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti. Può essere installato a parete, impilato su una mensola o montato in un rack.

ThinkSystem SE350 fornisce maggiore potenza di calcolo e storage e porta la rete più vicino al luogo in cui i dati sono generati, consentendo una più rapida analisi dei dati e conseguentemente una maggiore rapidità nel prendere decisioni in base ai risultati ottenuti. Poiché questi edge server sono normalmente installati al di fuori dei data center protetti, includono una tecnologia che distrugge i dati memorizzati nel dispositivo, se questo viene manomesso. Inoltre, il server supporterà sia la connettività Wi-Fi, sia l’LTE.

Le partnership strategiche

Per i clienti che cercano soluzioni IoT pre-integrate finalizzate a semplificare le implementazioni e ad accelerare la digital transformation, Lenovo ha stretto diverse partnership a sostegno della propria offerta di edge computing. Come quella con Pivot3, finalizzata a offrire funzionalità per la smart city.

Sempre più amministrazioni pubbliche e organizzazioni adottano l’edge computing di nuova generazione per proteggere le proprie soluzioni, e Lenovo collabora con Pivot 3 per supportare installazioni sicure per le smart city e i campus in diversi settori, tra cui istruzione, sanità, retail, ospitalità e PA. In collaborazione con SecureTech un integratore di soluzioni di sicurezza video, Lenovo e Pivot3 hanno aiutato un operatore dell’hospitality nel Medio Oriente a gestire la sicurezza dei propri complessi alberghieri, andando a soddisfare le sue specifiche esigenze in termini di resilienza, sicurezza e gestibilità.

Lenovo ha presentato anche la soluzione infrastrutturale Future-Ready per i punti vendita retail in collaborazione con Scale Computing, consentendo ai clienti di implementare mini data center che offrono un'infrastruttura IT d’impresa all’edge delle rispettive reti. Una soluzione utilizzata da Delhaize, azienda internazionale nel settore del retail alimentare con attività in 11 paesi di 3 continenti, con l’esigenza di ridurre i tempi di implementazione e gestione dell'infrastruttura IT edge.

Nella soluzione combinata di Lenovo, Delhaize ha trovato la stabilità, il supporto, i risparmi sui costi, la semplicità e la sicurezza necessarie per modernizzare i propri negozi con soluzioni IoT per ottimizzare le operazioni di congelamento delle merci, il riscaldamento e l'esperienza di acquisto dei clienti.

Per i clienti interessati a una soluzione di edge computing chiavi in mano a consumo, Lenovo collabora con VMware allo sviluppo di Project DImension, soluzione edge-as-a-service che elimina le complessità e accelera l'implementazione dell'infrastruttura edge.

Lenovo collabora con ISV e Communication Software Provider per validare soluzioni esclusive che consentano ai fornitori di servizi CoSP di distribuire servizi monetizzabili. La strategia CoSP di Lenovo è allineata con le esigenze degli operatori di aree emergenti, come il Multi-Access Edge computing e il Cloud-RAN. In collaborazione con China Mobile, Intel e Baicells, Lenovo farà una demo della sua prima soluzione O-RAN 5G virtualizzata che offre maggiore flessibilità ai CoSP.

Lenovo e Orange hanno istituito una partnership di Joint Innovation basata sulla componibilità dell'hardware ottenibile utilizzando Intel RackScale Design. Obiettivo quello di massimizzare l’efficienza energetica e il controllo dei costi attraverso la condivisione di risorse hardware quali FPGA, GPU, SmartNIcs in ambienti di edge.