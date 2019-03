Manhattan Associates migliora il servizio clienti in-store

Nuove funzionalità per la soluzione Customer Engagement di Manhattan Associates, che fornisce agli addetti alla vendita strumenti per migliorare la customer experience.

Ora disponibile all’interno di Manhattan Active Omni, Customer Engagement è il primo prodotto in grado di combinare i dati non strutturati ricavati dalle conversazioni dei clienti con informazioni strutturate sugli ordini, è stato presentato lo scorso anno per fornire ai partner dei contact center un'immagine completa e accurata del customer journey di ciascun cliente. Manhattan rende ora disponibili per gli assistenti alla vendita funzionalità ancor più avanzate, dotandoli degli strumenti e delle informazioni necessarie per offrire ai clienti esperienze avanzate.

Kevin Swanwick, Senior Director Retail Solutions di Manhattan Associates

Grazie a questa estensione, la nostra soluzione Customer Engagement offre allo staff nei punti vendita lo strumento perfetto per garantire esperienze di acquisto e livelli di assistenza davvero eccellenti. Le nuove funzionalità forniscono infatti al personale in-store una panoramica completa dell’interazione con i clienti attraverso tutti i canali, consentendo loro di offrire esperienze di acquisto davvero personalizzate e basate sulle informazioni, favorendo quindi la fidelizzazione dei clienti e incrementando le opportunità di vendita.

I miglioramenti apportati all’interno della suite Manhattan Active Omni sono infatti studiati per innalzare il livello del servizio al cliente omnicanale, offrendo agli assistenti alla vendita gli strumenti e le informazioni necessarie per implementare le più avanzate pratiche di customer engagement, come il case management individuale, la creazione di lookbook interattivi, l’elaborazione di comunicazioni di marketing personalizzate, la possibilità di consultare lo storico degli acquisti e di calcolare il lifetime value del cliente.

L’aggiornamento, integrato nella soluzione Point of Sale di Manhattan, garantisce infatti allo staff in negozio informazioni approfondite sulle attitudini e le preferenze dei clienti, per identificare le opportunità di vendita e facilitare il coinvolgimento prima e dopo l’acquisto.

L'interfaccia intuitiva e reattiva di Manhattan Customer Engagement permette di visualizzare tutte le informazioni relative ai clienti e agli ordini sia da dispositivo mobile che dai terminali fissi attualmente in uso alla forza vendita.

Con l’espansione di Customer Engagement nei punti vendita, Manhattan Associates offre ora una gestione olistica della customer experience, per supportare ogni modalità di coinvolgimento dei clienti: dal contact center, in negozio o online.