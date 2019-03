NEC Display Solutions, in forze al Passenger Terminal EXPO

NEC Display Solutions parteciperà attivamente al Passenger Terminal EXPO 2019, mostrando al pubblico le ultime innovazioni nella tecnologia DirectView LED.



L’ExCeL Exhibition Centre vedrà quindi una importante presenza del produttore giapponese, che mostrerà le ultime tecnologie display che stanno trasformando la vita dei viaggiatori e dando nuovo slancio al settore aeroportuale. Lo stand di NEC permetterà di gustare la qualità tecnologia offerta dagli schermi DirectView Led, sicuramente in grado di offrire nuove opportunità di business per questo comparto industriale. Al tempo stesso, garantendo ai passeggeri un’informazione ed una segnaletica digitale di qualità superiore.

Il team NEC sarà a disposizione per dimostrare come gli aeroporti possono massimizzare il valore dell’investimento nella tecnologia display usando dati in tempo reale per migliorare il way finding, ottimizzare il flusso dei passeggeri e creare messaggi pubblicitari più efficaci.



NEC mostrerà anche come il suo nuovo progetto ha trasformato la passenger experience all’aeroporto Arlanda di Stoccolma. La società ha infatti recentemente progettato ed installato qui due gigantesche pareti adv LED e sostituito i vecchi pannelli split-flap per le informazioni sui voli risolvendo i complessi problemi di interferenza EMC, che hanno tradizionalmente limitato l’utilizzo dei LED negli aeroporti molto affollati.



Gli altri highlight di NEC a Passenger Terminal EXPO includono:

- Come rendere più efficienti i viaggi dei passeggeri grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale

- Come gli aeroporti concorrono alla soddisfazione dei passeggeri con sistemi FIDS all’avanguardia e con la gestione di code intelligenti.

- Scegliere la giusta tecnologia nel passaggio verso il wayfinding digitale

- La nuova generazione di control room negli aeroporti per la gestione di traffico, sicurezza e bagaglio.

Richard Wilks, Transportation Director di NEC Display Solutions

Al pari di molti settori industriali, anche quello dei trasporti sta cercando di catturare l’inafferrabile ‘X-factor experience. Nel settore aeroportuale si stanno spendendo miliardi nei nuovi hub e la tecnologia display è uno dei principali fattori in grado di offrire esperienze uniche per chi li attraversa.

I display sono visti tradizionalmente come dei centri di costo, ma gli aeroporti devono capire che essi possono diventare un’importante fonte di reddito. Le tecnologie display come i DirectView LED creano nuove opportunità per la pubblicità, inclusi quelli in concessione ai negozi dei duty free o ai punti di ristoro. Inoltre sono vitali per creare una passenger experience perfetta. Dal wayfinding intelligente che riduce le code, alla comunicazione dei servizi dell’aeroporto e persino il brand presenti, i display di grande formato possono rappresentare delle grandi occasioni di business.