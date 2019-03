Ruckus Networks, Eric Law nuovo Vice President EMEA Sales

Ruckus Networks, società del gruppo ARRIS, annuncia la nomina di Eric Law Vice Presindent EMEA Sales, responsabile per marketing, vendite e aspetti operativi.

Bart Giordano, Senior Vice President, Worldwide Sales

Eric Law è un leader molto conosciuto nel settore, capace di supportare in modo strategico il business dei partner e dei clienti. Siamo certi che Eric contribuirà in modo significativo alla nostra crescita in EMEA, e siamo felici del suo ingresso nel team di manager Ruckus.

Eric Law ha lavorato per più di 17 anni in Cisco, facendo crescere il business sia a livello di canale che a livello di progetti enterprise. Successivamente, è entrato in Purple come responsabile delle vendite a livello globale, e ha contribuito sia alla definizione della strategia go-to-market sia allo sviluppo del business con un approccio SaaS. Eric sfrutterà la sua esperienza per guidare la crescita dell'azienda, ed estendere la presenza di Ruckus nei mercati verticali.

Eric Law

Ruckus mi ha convinto per la sua focalizzazione e la sua lealtà nei confronti dei partner, che non ha eguali sul mercato. La qualità delle persone non ha eguali, sia per il loro impegno che per la determinazione nel perseguire i risultati. La tecnologia è eccezionale, e parla da sola. Quindi, abbiamo enormi opportunità di crescita in EMEA.

Eric Law vive in Spagna da 22 anni, e per questo motivo ha sviluppato una profonda conoscenza dei mercati europeo, africano e medio-orientale.