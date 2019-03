Snom, ecco il firmware versione 10 con molte nuove funzioni

Snom ha annunciato la versione 10 del firmware. Frutto di un anno di attività di sviluppo e ricerca, la nuova release ottimizza prestazioni e aggiunge nuove funzioni.

Ispirandosi alle funzionalità più apprezzate del mondo smartphone, Snom ha dotato i propri telefoni IP con diverse nuove possibilità di sicuro gradimento.

Snom QuickLookup permette di inserire i primi tre caratteri di un numero di telefono o nome, e grazie ad essi il terminale avvia una scansione di tutti i contatti in tutte le directory disponibili presentando in un batter d’occhio i suggerimenti di contatto più probabili.

Con il Silent Mode, anch’esso novità assoluta nel panorama dei terminali IP, basta premere un tasto del telefono per silenziare la suoneria. Le chiamate in ingresso vengono tuttavia visualizzate sul display LCD del telefono. In questo modo l’utente è comunque reperibile e può decidere se rispondere o meno alla chiamata. Proprio come farebbe con lo smartphone.

La grande novità della versione 10 e primato mondiale per il produttore berlinese è l’adattamento della luminosità del display in base alla luminosità ambientale. Primo telefono al mondo che integra un sensore di luminosità che rileva movimenti in prossimità del display, il terminale IP Snom D735 dotato della V10 è da subito in grado di incrementare automaticamente la luminosità del display in giornate soleggiate o in ambienti particolarmente luminosi per migliorarne la leggibilità e di ridurla in ambienti meno luminosi o nelle ore serali. Una funzione sinora apprezzata nei device mobili che, riducendo ulteriormente l’impatto energetico di questo specifico telefono, contribuisce ad un più rapido ritorno sull’investimento.

Con la versione 10, qualsiasi telefono IP Snom si presenta all’utente con un’interfaccia interamente rinnovata. Dotata di un look moderno, con numerosi tasti funzione virtuali e icone, consente ora una fruizione più che intuitiva delle caratteristiche avanzate del telefono. Personalizzabile a piacimento con immagini di sfondo, opzioni di trasparenza e colorazioni in linea con l’identità del marchio aziendale, la nuova interfaccia utente consente ai telefoni Snom dotati di display a colori di diventare parte integrante di qualsiasi ambiente business, che si tratti di alberghi o terminal aeroportuali, ospedali o uffici.

La versione 10 del firmware Snom include altresì l’integrazione nativa del nuovo adattatore wifi Snom A210. Collegato alla porta USB dei terminali Snom e configurato attraverso la nuova UI consente di fruire del telefono anche qualora non collegato alla rete cablata, beneficiando della telefonia VoIP e delle funzioni avanzate del centralino tramite WLAN, e quindi di un nuovo livello di versatilità in termini di posizionamento dei terminali.

Gli utenti dei terminali Snom possono scaricare da subito la nuova versione 10 del firmware gratuitamente!