Veritas Technologies, annunciata l’acquisizione di APTARE

Veritas Technologies, leader mondiale nella protezione dei dati aziendali e nel mercato del software-defined storage, annuncia di aver acquisito APTARE.

Ricordiamo che APTARE è leader mondiale nelle soluzioni analitiche per ambienti cloud ibridi, oltre ad essere la principale piattaforma di analisi IT aperta ed estensibile del settore.

La tecnologia di APTARE consentirà a Veritas di offrire ai clienti una piattaforma di analisi avanzata che fornisce insight e report attraverso i diversi ambienti di protezione dei dati, infrastrutture virtuali e storage. Consentirà ai clienti di:

- Ottenere visibilità sull’intera infrastruttura, on-premise e su qualsiasi cloud, per prendere decisioni più consapevoli.

- Avere una piattaforma di reporting comune, dal tape to disk al cloud, essenziale in un ambiente multi-cloud.

- Anticipare meglio le esigenze e prevedere i risultati, come l'ottimizzazione dell'infrastruttura, la riduzione dei costi e il rispetto dei requisiti di conformità e SLA.

L’aggiunta delle soluzioni di IT Analytics di APTARE al portfolio di prodotti Veritas rafforza anche l’integrazione dei prodotti dell’azienda con i principali provider tecnologici e cloud tra cui VMware, AWS, Microsoft Azure, OpenStack e ServiceNow.