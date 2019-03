Veritas, Backup Exec è ora certificato Microsoft Azure

Veritas Technologies ha annunciato che Veritas Backup Exec ha ottenuto l’importante certificazione Microsoft Azure e Windows Server 2019.

Questo permetterà ai clienti di ogni dimensione di poter personalizzare la data protection, grazie a un supporto affidabile e continuativo, ovunque risiedano i loro dati, sia on premise, che in macchine virtuali o nel cloud.

Non va mai dimenticato come il disaster recovery sia l’ultima linea di difesa nel dinamico mondo digitale di oggi, in quanto consente alle organizzazioni di ripristinare rapidamente i propri dati e le applicazioni critiche in caso di disastro informatico, attacco di ransomware o perdita di dati.

Grazie alla recente certificazione per Veritas Backup Exec, i clienti possono implementare una protezione più adeguata con SLA (Service Level Agreement) personalizzabili per ambienti basati su Microsoft Azure e Windows Server 2019 ottimizzando ulteriormente la protezione e i costi.

Veritas Backup Exec è una delle prime soluzioni di protezione dei dati nel settore ad ottenere le certificazioni per Microsoft Azure e Windows Server 2019, offrendo ai clienti una copertura completa fin da subito su implementazioni cloud, virtuali e fisiche. Con questa soluzione unificata di protezione dei dati, le organizzazioni di qualsiasi dimensione possono ora gestire e personalizzare centralmente le esigenze di protezione delle loro applicazioni e dei moderni workload.

Per i sistemi aziendali critici, la soluzione di Veritas aumenta la protezione a costi contenuti sfruttando il servizio di disaster recovery basato su cloud, Azure Site Recovery (ASR) di Microsoft.

Veritas Backup Exec utilizza la propria funzione integrata Instant Cloud Recovery per agevolare l’interazione con questo servizio e creare e aggiornare automaticamente repliche offsite di macchine virtuali critiche all’interno di ASR. Quando si verifica un guasto critico del sistema on premise, i clienti sono quindi in grado di eseguire rapidamente un failover su Azure. Non sono necessari investimenti in siti secondari o licenze upfront per beneficiare di questo ulteriore livello di protezione. Per ottimizzare ancora di più i processi e i costi di backup, i clienti possono anche eseguire test sulle proprie procedure di disaster recovery in tutta sicurezza.

Tutte le operazioni di backup e ripristino sono semplici da configurare e gestire tramite l’interfaccia utente grafica di Veritas Backup Exec. Questo aiuterà le organizzazioni a ridurre la complessità di tutte le loro attività di backup e recovery.