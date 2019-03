SGBox , SIEM compatibile con regolamentazione SAMA

SGBox supporta Tayseer Arabian Financing Company, offrendo alla società finanziaria la soluzione SIEM e contribuendo al rispetto della regolamentazione SAMA.

Anche l’Arabia Saudita ha infatti una normativa piuttosto severa, in merito alla IT security per il settore finanziario.

SGBox, grazie a SIEM, si è dimostrata in grado di soddifare le esigenze del mercato saudita. Il rispetto del regolamento della Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) obbliga gli operatori del settore finanziario ad adeguarsi alle nuove normative.

Per rispondere alle richieste imposte dal regolamento saudita, Tayseer Arabian Financing Company dopo un approfondita selezione dei prodotti presenti sul mercato ha individuato in SGBox la miglior soluzione SIEM per il raggiungimento degli obbiettivi di compliance e security. Nel framework dedicato alla cyber sicurezza per chi opera nel settore finanziario imposto dal legislatore, si fa infatti specifica richiesta di adozione di strumenti di controllo e gestione dei log e più in generale di soluzioni SIEM che includano anche il monitoraggio delle vulnerabilità. In modo particolare l’autorità governativa impone il tracciamento di tutte le transazioni e la possibilità di una verifica esterna sull’integrità dell’infrastruttura informatica e sui dati di chi opera in questo campo. Nel caso della Tayseer Arabian Financing Company, SGBox ha fornito tutti gli strumenti principali della sua piattaforma integrando i moduli di: Log Management, Event Correlation, System Monitoring e Vulnerability Management.

Alì AIKhamis, CISO di Tayseer Arabian Financing Company

Il beneficio principale offerto dalla soluzione di SGBox è stato quello di aumentare l’efficacia nella nostra gestione degli incidenti informatici. In modo particolare la funzione di aggregazione dei dati provenienti da sorgenti differenti è in grado di ridurre in modo considerevole il numero degli eventi raccolti. La piattaforma di SGBox rappresenta una soluzione centralizzata per l’analisi dei log e la generazione dei report necessari per rispondere a tutti i requisiti imposti dal regolamento SAMA con i più elevati standard del mercato.

Tra gli aspetti particolarmente apprezzati da TAC va anche ricordata la competitiva politica commerciale di SGBox. Il costo della piattaforma è infatti basato sul numero di fonti dati, che garantisce un costo predeterminato e non proporzionale alla quantità d’informazioni gestite, un modo che ha garantito alla Tayseer Arabian Financing Company di tenere agevolmente sotto controllo le spese legate alla sicurezza.