Le funzionalità di Proofpoint Essentials proteggono le PMI

Maggiore protezione e interfaccia di gestione più agile per la nuova versione potenziata della soluzione Proofpoint Essentials: protezione globale per le PMI.

Le email restano il mezzo di attacco principale dei cybercriminali e molte delle minacce che colpiscono le Pmi utilizzano tecniche di ingegneria sociale che sfruttano l’interazione umana e non le vulnerabilità di sistema. Secondo Proofpoint, il numero medio di attacchi email mirati ricevuti da questa categoria di aziende è pari a 129 al mese, di questi circa la metà è rappresentata da messaggi di phishing con URL pericolosi o link con la richiesta di inserimento di credenziali su siti fasulli, mentre l’altra metà contiene allegati malevoli. C’è dunque la necessità anche per le Pmi di una soluzione di enterprise security che garantisca una protezione completa da tutte le minacce.

Bhagwat Swaroop, Executive Vice President e General Manager di Email Security di Proofpoint

Decine di migliaia di piccole e medie imprese, in più di 100 paesi, utilizzano già Proofpoint Essentials per difendersi da attacchi avanzati grazie a protezione dalle minacce mirate, funzionalità di classificazione degli impostori e una dashboard di gestione dei codici pericolosi. Con le novità annunciate oggi, i clienti avranno a disposizione informazioni aggiuntive sulle minacce ricevute e maggiore visibilità sui loro utenti maggiormente colpiti. Queste capacità vengono erogate tramite una soluzione enterprise dotata di un’interfaccia semplice da utilizzare e ottimizzata per le Pmi.

Basata sulla piattaforma globale di threat intelligence e compliance, utilizzata da più della metà delle Fortune 1000, Proofpoint Essentials opera nel cloud e blocca sia le minacce contenenti malware - come link o allegati – che quelle che ne sono prive, tra cui frodi via email e furto di credenziali tramite phishing.

Le funzionalità potenziate comprendono:

-insight avanzati sulle minacce. La nuova interfaccia trasparente fornisce agli amministratori della soluzione informazioni su minacce specifiche che hanno colpito l’azienda e la frequenza di attacco, per aiutarli ad aggiornare i team e assicurare azioni risolutive tempestive.

-Dashboard di gestione aggiornata. Proofpoint Essentials offre un’esperienza di gestione nuova, che rende le attività di amministrazione della sicurezza molto più veloci e semplici.

Proofpoint Essentials è disponibile in quattro pacchetti di offerta – beginner, business, advanced e professional – per permettere alle aziende di proteggere i dipendenti in modo efficace e nel rispetto di tutte le normative. La soluzione è disponibile tramite l’ecosistema di partner di Proofpoint.