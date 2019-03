Fastweb e Cisco si alleano per l’infrastruttura 5G

È stata annunciata durante il MWC 2019 la nuova partnership tra Fastweb e Cisco per l’avvio di un progetto che consentirà di potenziare l’infrastruttura per il 5G. Grazie a questo accordo la rete in fibra ottica di Fastweb sarà in grado anche di rispondere alla richiesta crescente di fruizione di video e applicazioni aziendali VPN su banda ultra larga.

Obiettivo del progetto è quello di creare un’infrastruttura di rete dinamica, scalabile, sostenibile e dalle elevate prestazioni, attraverso l’introduzione di meccanismi avanzati di automazione in grado di abilitare differenti network slices, ovvero “fette” di rete virtuali funzionali all’adozione delle future applicazioni basate sulla tecnologia 5G. Componente fondamentale della nuova rete è una tecnologia sviluppata da Cisco (IP overdense multiplexing wawelenght-division - IPoDWDM), che offre un servizio a banda larga caratterizzato dalla massima flessibilità, scalabilità e automazione.

Andrea Lasagna, Cto di Fastweb

Uno dei principali vantaggi del nostro nuovo network è l’automatizzazione della configurazione dei servizi. Questo ci permetterà di ridurre i tempi per il lancio di nuovi prodotti e servizi, ma anche di migliorarne la precisione. Questa soluzione ci consentirà inoltre di ampliare il nostro portfolio di servizi wholesale ad altri fornitori del mercato italiano.

Giorgio Pignataro, Sales Director South Europe, Service Provider Media and Broadcaster di Cisco

Con il nostro software, il network di Fastweb offre una soluzione in grado di soddisfare la crescente domanda di banda larga da parte dei clienti business e consumer a livello metropolitano e nazionale. L’operatore tlc si trova ora in una posizione ideale per beneficiare delle opportunità che saranno attivate dai servizi ad altissima velocità a banda ultra larga e 5G.

Questa soluzione consentirà di gestire in modo dinamico i dati tra gli utenti e le piattaforme di servizi attraverso la rete in base alle funzionalità e alle esigenze di ciascun servizio specifico, ottimizzando il traffico dati di rete e la disponibilità delle risorse di banda. La rete sarà quindi adattata per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi utenti, favorendo così una crescita sostenibile dell’infrastruttura, in considerazione della sempre maggiore richiesta da parte dei clienti di Fastweb di applicazioni complesse che hanno bisogno di una disponibilità di banda larga sempre più ampia. Il software Network Service Orchestrator di Cisco permetterà di gestire l’evoluzione della rete di Fastweb, grazie alle funzionalità di automazione e orchestrazione che consentono di creare, riconfigurare e riallocare i servizi stessi.