La partnership tra Tim e Xiaomi per portare il 5G in Italia

Durante lo scorso MWC di Barcellona, TIM e Xiaomi hanno presentato il loro nuovo accordo di collaborazione ad ampio raggio con obiettivo il lancio del 5G in Italia. Il 5G e le sue potenzialità, soprattutto in termini di capacità di trasmissione, di significativa riduzione della latenza e di direzionalità del segnale, permetterà di sviluppare nuovi servizi in contesti quali le smart city, la sicurezza pubblica, l’Industria 4.0, l’entertainment, l’accesso alla banda ultra larga anche attraverso avanzati paradigmi di rete (es. FWA – Fixed Wireless Access) consentendo parimenti l’elaborazione di nuovi modelli di business sempre più “innovativi e digitali.

In base all’accordo, TIM metterà a disposizione di Xiaomi il proprio know-how tecnico con le migliori risorse dei suoi centri ricerca dove ha già raggiunto importanti traguardi in ambito 5G, oltre all’ecosistema di partner degli Innovation Hub.

Xiaomi fornirà a TIM il supporto tecnico e gestionale necessario durante la fase di sviluppo e certificazione dei prodotti 5G e predisporrà di concerto con Tim specifici piani di comunicazione per il lancio congiunto dei servizi 5G.