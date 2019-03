Strategie di mercato, Kirill Tatarinov entra nel CDA Acronis

Acronis ha annunciato l'ingresso di Kirill Tatarinov nel CDA. Obiettivo quello di promuovere l'adozione delle soluzioni di protezione informatica nel settore enterprise. Tatarinov è un businessman del settore tecnologico con oltre 30 anni di dirigenza nell'industria del software di fascia enterprise. Tatarinov vanta una lunga esperienza nell'attuazione di strategie di sviluppo del prodotto e una profonda conoscenza dell'IT per le aziende, competenze che potranno accelerare l'espansione di Acronis nei settori aziendali e della pubblica amministrazione.

Tatarinov ha ricoperto il ruolo di presidente e CEO di Citrix Systems, che sotto la sua leadership ha rinnovato visione e strategia, ottenendo un progresso della cultura aziendale incentrato sul progresso e sulla trasformazione nel cloud. Nel corso del suo mandato, l'azienda ha messo a segno ben sei trimestri consecutivi di progressi operativi che hanno superato le aspettative di Wall Street, generato un rendimento azionario superiore al 50%, dato nuova vita ai principali prodotti dell'azienda e incentivato nuove acquisizioni e iniziative cloud.

Serguei "SB" Beloussov, fondatore ed Executive Officer di Acronis

È un onore accogliere nel consiglio direttivo un leader di tale prestigio. La grande esperienza maturata da Kirill nell'identificare le opportunità e nel promuovere la redditività aiuterà Acronis a raggiungere i propri obiettivi strategici. Acronis rende disponibili i cinque vettori della sicurezza informatica – salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS) – oggi richiesti in tutto il mondo da aziende di ogni dimensione. L'esperienza di Kirill ci aiuterà ad accelerare l'espansione sul mercato.

Kirill Tatarinov

Acronis è un'azienda straordinaria che propone tecnologie innovative. Sono entusiasta di farne parte. La visione aziendale e la roadmap dei prodotti occupano una posizione d'eccellenza sul mercato e aiuteranno le aziende di ogni dimensione a proteggere le proprie risorse digitali.

In precedenza Tatarinov ha collaborato 13 anni con Microsoft Corporation, ricoprendo diversi incarichi esecutivi. È stato Presidente della divisione Microsoft Business Solutions con responsabilità integrale per Microsoft Dynamics. In precedenza ha occupato il ruolo di Vice presidente della divisione Management and Solutions, supervisionando la gestione delle tecnologie e dei prodotti Microsoft Windows, incluso Microsoft System Center e le soluzioni Windows Server.