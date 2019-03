Internet dappertutto, la mission di Eolo continua

L’obiettivo di Eolo si amplia con il lancio della nuova business unit indirizzata alla connessione delle PMI italiane anche nei territori “digital speed divide”. Principale operatore in Italia nel Fixed-wireless ultra- broadband per i segmenti business e residenziale, Eolo infatti anticipa le esigenze del mercato con il lancio di una nuova Business Unit dedicata al mondo delle aziende e dei professionisti. La nuova BU Business ha infatti l’obiettivo di accrescere ulteriormente la qualità del servizio di Eolo, per lavorare al fianco di ogni cliente e garantire una doppia velocità di prodotto e servizio.

Alessandro Favole, Head of Direct & Indirect Sales di Eolo

Eolo è perfettamente consapevole delle difficoltà che hanno molte piccole e medie aziende italiane nell’accedere ad un sistema di connessione rapido ed efficiente. La nuova BU Business capitalizza ed eredita l’expertise di molti dei professionisti che lavorano da tempo in azienda e si posiziona come un facilitatore di business, l’enabler soprattutto delle PMI che contribuisce a portare il progresso e la novità anche in aree che fino ad ora erano considerate remote e non servite.

La nuova unit interna di Eolo risponde all’evoluzione del mercato, sempre alla ricerca di nuove soluzioni, ma frenato dal digital divide. Rimane infatti troppo ampio il gap tra chi ha effettivamente accesso a una buona banda larga aziendale e chi invece ha una connessione lenta, poco funzionale o addirittura non ha accesso alla rete. Nel nostro Paese, ad esempio, gli abbonamenti FTTH sono ancora appena il 3,7%.1.

Con 5.900 comuni coperti in 17 regioni, l’utilizzo della soluzione tecnologica FWA su frequenze licenziate, oltre 2.500 BTS e oltre 8.000 km di fibra ottica attivi, la rete Eolo rappresenta la soluzione ideale proprio per superare le problematiche che le aziende che operano in Italia incontrano ogni giorno. La nuova divisione ha quindi l’obiettivo di rafforzare il settore aziendale dedicato al Business.

In questo modo l’azienda porterà valore in particolare alle PMI, abilitandole ad operare nel territorio in cui risiedono con performance adeguate e con attenzione alla continuità di esercizio.

L’offerta Eolo si differenzia per la garanzia di una attivazione veloce e di una connessione affidabile e di qualità, con un’elevata banda garantita ed una connessione di backup in tecnologia alternativa. Il lancio della nuova Business Unit rientra all’interno del percorso di crescita di Eolo, che nei prossimi tre anni punta a raddoppiare i ricavi totali, passando dai 100 milioni attuali a 200 milioni. In questo contesto, il mondo del Business aziendale, composto dalla nuova BU e da Wholesale, (divisione che si interfaccia direttamente con gli operatori di telecomunicazioni e con gli Integration System) ha l’obiettivo di passare da 39 a 78 milioni di euro di fatturato.

Una strategia di crescita che prevede lo sviluppo delle aree competenti per le diverse fasi del servizio: dalla prevendita e progettazione alla funzione di project e service management, oltre che la rete commerciale. La BU quindi prevede la presenza di persone dedicate alla gestione End-to-End, per una struttura in grado di “accompagnare” il cliente durante tutta la “Customer Life Cycle”, dalla fase di prevendita a quella di post-vendita. Al fianco del Customer Service, sarà presente anche una struttura di project management che cura la delivery del servizio e una struttura di service management, che si occupa del contatto di caring tra clienti finali e l’azienda, garantendo inoltre la capacità di progettare soluzioni tailor-made, dedicate e flessibili, per rendere facilmente applicabili i progetti più complessi anche per le piccole e medie imprese.