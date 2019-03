Microsoft fornisce strumenti di business a Iccrea Banca

Iccrea Banca ha annunciato una collaborazione con Microsoft, che doterà la banca di Office 365, Power BI e l’hub per la collaborazione online Microsoft Teams.

Alessandro Petrillo (Responsabile della struttura)

La scelta dell’unità organizzativa ‘Miglioramento Continuo e Innovazione’ di Iccrea Banca si inserisce in un piano strategico per efficientare i processi interni e guidare al meglio la trasformazione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea diffondendo la cultura della data driven decisions.

Dopo più di 55 anni di storia, infatti, Iccrea Banca ha modificato la propria vocazione, diventando la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il quarto gruppo bancario nazionale per attivi, con 152,8 miliardi di euro, e il terzo per numero di sportelli, con circa 2.650 filiali presenti in oltre 1.700 comuni.

Per prepararsi alla trasformazione in atto e supportare le decisioni di business attraverso dati quantitativi, l’unità organizzativa “Miglioramento Continuo e Innovazione” di Iccrea Banca ha scelto di avvalersi di Microsoft Power BI per sintetizzare e rappresentare in modo semplice e intuitivo l’enorme mole di informazioni provenienti dalle singole banche, ottenendo insight utili per indirizzare le scelte cruciali per l’intero Gruppo.

Tra le prime a beneficiare del servizio di analisi di Microsoft, la divisione HR ha fatto leva sulla soluzione per lo sviluppo della “HR Scorecard”: una dashboard di monitoraggio per migliorare la gestione del capitale umano e delle strutture, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse. Microsoft Power BI ha inoltre svolto un ruolo cruciale nello sviluppo del “Cruscotto Monetica”, che consente alla rete commerciale di Iccrea Banca di guidare i Direttori Generali delle BCC nell’analisi della redditività dei prodotti grazie a graficizzazioni intuitive dei dati e nella definizione delle strategie di crescita. Infine, i sistemi previsionali sviluppati grazie alla soluzione di business intelligence Microsoft, integrati con sistemi di project management già presenti in azienda, si sono rivelati un utile strumento nelle mani del Project Management per la gestione di importanti e complessi progetti mandatory quali il GDPR e la Product Oversight Governance (POG), consentendo di avere il pieno controllo di tutte le tappe progettuali, con effetti positivi sulla gestione delle attività nel rispetto del programma predefinito.

Con l’obiettivo di ottimizzare i processi, abilitare nuove modalità di collaborazione e favorire la diffusione dello smartworking, la struttura di Organizzazione e Progetti del Gruppo ha inoltre iniziato a utilizzare Microsoft Teams, apprezzandone fin da subito la possibilità di scambiare documenti e trasferire informazioni in un’ottica di single point of contact, anche in mobilità, e la capacità della soluzione di integrare diverse applicazioni – da Microsoft SharePoint, Power BI e OneNote a soluzioni di terze parti come Smartsheet – creando un sistema di comunicazione integrato.

Cristiano Pietrosanti (Responsabile Organizzazione e Progetti)

Siamo entusiasti di aver adottato le soluzioni Microsoft per migliorare l’analisi dei dati e la condivisione delle informazioni, abilitando un nuovo processo decisionale che valorizza l’individuo come entità il cui valore aggiunto è ‘il pensiero’ e la capacità di prendere decisioni, con un naturale spostamento dell’effort delle persone dalla gestione del dato all’utilizzo della conoscenza condivisa.

Marco Distefano (Manager Miglioramento Continuo e Innovazione)

Intendiamo fare in modoche Microsoft Power BI diventi nei prossimi anni uno strumento di lavoro quotidiano. Oggi è ‘normale’ aprire Outlook e le varie soluzioni di produttività individuale. Domani sarà ugualmente normale, per ogni manager, accedere a Power BI ogni mattina e avere subito a disposizione i dati necessari per il proprio lavoro, monitorando le eventuali problematiche e i KPI. Per il futuro, inoltre, prevediamo di utilizzare la soluzione per sviluppare sistemi di predictive analytics, naturale evoluzione dei sistemi di BI, integrando i dati aziendali con informazioni esterne all’organizzazione per rendere le decisioni coerenti anche con le evoluzioni del mercato.

Alessandro Bonanni (Responsabile Sviluppo e Change Management)

Le soluzioni Microsoft adottate da Iccrea Banca risultano pienamente funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici di change management. Permettono, infatti, di mettere a disposizione in modo affidabile e dinamico il patrimonio informativo della Capogruppo a tutte le BCC che hanno aderito al progetto, garantendo valore aggiunto e contribuendo a rafforzare il convincimento sulla bontà della scelta effettuata.