Epson, a Made Expo 2019 con le stampanti di largo formato

Epson, in occasione di Made Expo 2019, ha mostrato le proprie soluzioni per la stampa di largo formato, espressamente pensate per i professionisti del settore.

Quale luogo migliore della fiera biennale dedicata al mondo dell'architettura, del design e dell'edilizia, per presentare la gamma di stampanti CAD di ultima generazione SureColor SC serie T?

Queste soluzioni sono infatti estremamente vantaggiose quando si ha l'esigenza di un ingombro ridotto, alte prestazioni, versatilità. Nel ventaglio dei prodotti esposti, i modelli presenti saranno le stampanti SureColor SC-T3400 e SureColor SC-T5100 per la stampa in grande formato sino all'A0, oltre allo scanner documentale per l'ufficio WorkForce DS-530. Dotate entrambe della testina di stampa PrecisionCoreTM, la tecnologia più evoluta di Epson che assicura un monitoraggio continuo degli ugelli, le due stampanti SureColor SC-T3400 e SureColor SC-T5100 garantiscono la massima precisione non solo nelle linee più sottili, ma anche nella stampa di ampie aree colorate tipiche dei rendering e delle immagini fotografiche.

Questi due modelli inoltre garantiscono riproduzioni perfette in ogni ambiente e situazione di utilizzo grazie agli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD2 che rendono le stampe resistenti all'acqua, indenni dalle sbavature e riproducono neri intensi e nitidi: l'ideale per i disegni tecnici da portare in cantiere o esporre all'aperto senza che si danneggino. Un altro grande vantaggio è la versatilità di formato, dall'A0 sino al formato A4, con un semplice switch, per stampare dalla documentazione e la fattura sino ai progetti e rendering.

A completare la vetrina dell'esposizione Epson è WorkForce DS-530, lo scanner documentale per l'ufficio che con la funzione fronte/retro ottimizza i flussi di lavoro semplificando la gestione dei documenti e garantendo allo stesso tempo affidabilità e velocità. Tra le sue principali caratteristiche emergono l'alta velocità di acquisizione dell'immagine, fino a 35 ppm/70ipm, la capacità di acquisire rapidamente file di ottima qualità grazie alle funzioni di Image Enhancement (che prevede il ritaglio automatico, la correzione automatica del disallineamento e la riduzione delle sbavature) e la possibilità di convertire le scansioni in testi digitali grazie all'OCR integrato per rendere il testo più nitido e semplice da leggere.