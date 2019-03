Nuvias Group, Simon England nominato nuovo CEO

Nuvias Group annuncia di aver nominato nuovo Chief Executive Office Simon England. Paul Eccleston assumerà l’incarico di Executive Chairman del Gruppo Nuvias.

Simon England ha potenziato e diretto per 30 anni le aziende nel mondo della distribuzione a valore. Nelle sue precedenti esperienze, ha guidato come SVP Next Generation Technologies, lo sviluppo di nuovi segmenti e modelli di business per Tech Data, oltre ad aver considerevolmente ampliato le attività dell'azienda in tutta Europa, con i marchi Azlan, Datech e Maverick, nel ruolo di SVP Value Added Business. Simon assumerà il pieno controllo operativo come CEO dal 1° aprile 2019, rispondendo al Board di Nuvias Group.

Nuvias ha riunito importanti aziende di canale del comparto della Cybersecurity, dell’Advanced Networking e delle Unified Communication. La fase iniziale, caratterizzata dall’integrazione di queste realtà in un unico Gruppo, è stata guidata da Paul Eccleston, che ha portato alla formazione di un player riconosciuto in Europa nel panorama della distribuzione a valore.

Paul Eccleston, Executive Chairman del Gruppo Nuvias

È un passaggio importante per lo sviluppo di Nuvias che, sotto la guida attenta di Simon, potrà cogliere appieno le enormi opportunità offerte dal mercato.