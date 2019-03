Acronis supporta DS Techeetah per la protezione informatica

Acronis e DS Techeetah hanno annunciato una alleanza strategica triennale. Acronis fornirà backup, storage e disaster recovery al noto team di Formula E.

La partnership con Acronis metterà a disposizione della scuderia i cinque vettori della sicurezza informatica: salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS), che garantiscono la protezione completa dei dati dalle più recenti minacce informatiche, senza alterarne accessibilità e verificabilità.

Una tra le squadre principali del campionato ABB FIA Formula E, DS Techeetah sa di doversi avvalere di servizi forniti dai leader del settore backup e recovery per proteggersi dalle minacce informatiche sempre più aggressive e per venire incontro alle complesse esigenze di accesso ai dati durante i viaggi compiuti in tutto il mondo. Con la sottoscrizione di questa partnership tecnica, DS Techeetah compie uno straordinario passo in avanti per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei propri dati.

Keith Smout, direttore commerciale di DS Techeetah

Acronis è leader mondiale nel settore del software per la protezione informatica e il disaster recovery, ed è entusiasmante dare il benvenuto a questa società nella famiglia DS Techeetah. La partnership prevede nuovi meccanismi di analisi dei dati e capacità predittive su misura per i ritmi convulsi della Formula E. Puntiamo a cementare una relazione vincente, tanto in pista quanto nel mondo della tecnologia globale.