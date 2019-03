La tecnologia di Epson Italia accanto a Broken Nature

Epson Italia è partner tecnologico di "Broken Nature: Design Takes on Human Survival", titolo della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano.

Da anni impegnata nella Responsabilità Sociale d'Impresa, sia in termini di impegno costante sulla riduzione dell'impatto ambientale della propria attività e dei propri prodotti sia attraverso la partecipazione a eventi di sensibilizzazione e approfondimento su temi legati alla società civile e alle emergenze del Pianeta, Epson Italia ha scelto di accanto a "Broken Nature: Design Takes on Human Survival", che vuole indagare "il rapporto tra uomo e natura in fatto di edifici in un momento in cui il rispetto dell'ambiente è uno dei temi del vivere civile contemporaneo e anche l'architettura è chiamata a declinarlo in modo nuovo".

Epson ha messo a disposizione la tecnologia di proiezione 3LCD, risultato di una continua ricerca di innovazione tecnologica e unica per prestazioni visive grazie all'alta precisione nella riproduzione dei colori e alla potenza nella resa luminosa. La tecnologia Epson contribuirà a dare visibilità a progetti, immagini e riflessioni della mostra, che costituiscono il centro della XXII Esposizione Internazionale della Triennale.

Con questa partnership e con il proprio supporto tecnologico, Epson contribuisce ad approfondire il tema del "design ricostituente", in linea con lo sforzo fatto da Epson stessa per trovare un rapporto di armonia con l'ambiente circostante.