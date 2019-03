L’innovazione di Thunderbolt 3 di Intel sarà disponibile ovunque

Intel sta operando per rendere disponibile a tutti l’innovazione del protocollo Thunderbolt 3, così da permettere ai produttori di chip di non dover pagare royalty. L’azienda per questo ha annunciato di avere consegnato le specifiche del protocollo Thunderbolt all’USB Promoter Group.

Jason Ziller, General Manager della Client Connectivity Division di Intel

l rilascio delle specifiche del protocollo Thunderbolt rappresenta una pietra miliare significativa per rendere disponibile a tutti la porta più semplice e versatile disponibile oggi", Questo annuncio, in combinazione con l'integrazione di Thunderbolt 3 nei prossimi processori Intel, rappresenta un vantaggio sia per il settore che per i consumatori.

Inoltre, l’USB Promoter Group ha annunciato il prossimo rilascio della specifica USB4, basata sul protocollo Thunderbolt. La convergenza dei protocolli Thunderbolt e USB aumenterà la compatibilità tra i prodotti basati su connettori USB Type-C, semplificando il modo in cui le persone collegano i loro dispositivi.

In precedenza, Intel aveva condiviso i suoi piani per integrare Thunderbolt 3 nelle future CPU Intel e rilasciare le specifiche del protocollo Thunderbolt all’intero settore. Come illustrato in dettaglio in occasione del CES 2019, il prossimo processore Intel a 10 nm - nome in codice “Ice Lake” - sarà il primo ad integrare Thunderbolt 3. Tale integrazione nei processori abbinata alle nuove specifiche rilasciate oggi, è destinata a favorire l'adozione di Thunderbolt su larga scala.

L'adozione di Thunderbolt 3 da parte del settore è in fase di accelerazione. Thunderbolt 3 è pienamente supportato in Windows 10, macOS e Linux, i volumi di PC dotati di queste porte continuano a raddoppiare ogni anno arrivando a decine di milioni e tutti i più recenti Mac includono porte Thunderbolt 3. Oltre 400 design di PC sono stati abilitati con Thunderbolt 3. Anche i volumi delle periferiche continuano a raddoppiare ogni anno, con oltre 450 dispositivi certificati in una vasta gamma di categorie di prodotti, tra cui dock, schermi, storage e grafica esterna.

Aprire la strada con soluzioni top di gamma

Thunderbolt offre prestazioni elevate, facilità d'uso e qualità unificando molteplici specifiche del settore in un insieme di funzionalità di prodotto al vertice della categoria. Thunderbolt è supportato da un programma completo di abilitazione della soluzione destinato a costruttori di computer, di periferiche e cavi, per contribuire ad assicurare un'esperienza omogenea con tutti i prodotti connessi tramite Thunderbolt.

Intel collabora con il settore per definire funzionalità di prodotto, test di validazione e requisiti di certificazione rigorosi. Intel e altri leader del settore continuano a innovare la tecnologia Thunderbolt per offrire una soluzione di connettività leader, dal silicio e dai cavi ai PC e alle periferiche.

Tra le collaborazioni ricordiamo:

-Collaborazione a stretto contatto con Microsoft* per fornire il supporto integrato per Thunderbolt 3 in Windows 10, ottimizzato per Plug and Play, gestione energetica della piattaforma, ricarica del sistema e funzionalità di riavvio del sistema.

-Validazione del progetto di riferimento della piattaforma basata su CPU Intel e delle periferiche.

-Attività estese di test end-to-end per garantire l'interoperabilità con un'ampia gamma di tipi di prodotti e produttori.

-Certificazione Thunderbolt obbligatoria per tutti i computer, periferiche e cavi.

-Abilitazione dei cavi e verifiche della loro qualità per i produttori di cavi Thunderbolt.