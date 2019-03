HPE e Continental, insieme per la monetizzazione dei dati auto

È stata annunciata da Hewlett Packard Enterprise e da Continental la creazione di una piattaforma basata su blockchain per monetizzare i dati automobilistici. La nuova piattaforma entro il 2019 avrà la disponibilità per condividere i dati degli autoveicoli e renderà possibili nuovi servizi digitali destinati a migliorare la sicurezza e il comfort di chi guida. Allo stesso tempo, la piattaforma aiuterà le case automobilistiche a monetizzare i loro dati e differenziare i rispettivi brand. Basata sulla tecnologia blockchain, la piattaforma implementa sovranità dei dati, sicurezza, trasparenza ed efficienza per superare gli ostacoli associati alla condivisione dei dati generati dagli autoveicoli.

Aziende provenienti da differenti settori si sono rese conto di aver bisogno di trovare nuovi metodi per abbattere i silos di dati e consentire a più interlocutori di collaborare insieme per estrarre tutto il valore racchiuso in quegli stessi dati. Nel caso dei veicoli connessi e a guida autonoma, la condivisione dei dati tra brand automobilistici differenti è essenziale per poter fornire servizi di assistenza al guidatore aiutandolo a evitare congestioni stradali e trovare i percorsi più comodi, pratici ed efficienti.

Un'architettura decentralizzata per i partecipanti genera fiducia nella condivisione dei dati

Phil Davis, President Hybrid IT, Chief Sales Officer di HPE

Condividere i dati dei veicoli tra più vendor può risolvere alcuni dei più difficili problemi legati al traffico e migliorare l'esperienza di chi guida sfruttando la potenza della swarm intelligence. Insieme a Continental offriamo la chiave per sbloccare il valore di questo patrimonio di dati: non assumendo noi stessi il controllo dei dati, bensì lasciando il controllo a chi guida e alle case automobilistiche.

Esistono già diversi ecosistemi digitali che consentono la condivisione dei dati secondo un modello che fa capo a un intermediario, ovvero il proprietario della piattaforma che coordina i flussi dei dati e la relativa monetizzazione. Applicando un approccio complementare, la piattaforma messa a punto da HPE e Continental fa leva su un'architettura decentralizzata basata su tecnologie blockchain. I partecipanti, come ad esempio i fabbricanti di automobili, continuano a memorizzare i dati nei rispettivi data center e condividono solamente data set specifici dopo l'acquisto diretto da parte del compratore.

La piattaforma per la monetizzazione dei dati permetterà ai costruttori e ad altri partner di scambiarsi reciprocamente dati sia per migliorare i servizi digitali forniti ai loro clienti, sia per monetizzare i dati generati dagli autoveicoli. Lo scambio tuttavia può avvenire solo con il consenso del guidatore. A questo scopo la piattaforma conterrà un sistema per la gestione dei consensi grazie al quale i guidatori potranno esercitare facilmente il loro diritto di opt-in e opt-out. HPE e Continental sono estremamente attente alla riservatezza dei dati assicurandone la conformità rispetto al GDPR e alle normative per la protezione dei dati in vigore in altri Paesi.

Helmut Matschi, membro dell'Executive Board della Interior Division di Continental AG

Siamo sicuri che la nostra piattaforma sciolga il nodo gordiano tra condivisione e privacy dei dati. Invitiamo le Case automobilistiche di tutto il mondo a prendere parte alla nostra piattaforma e plasmare in modo collaborativo questo ecosistema in rapida crescita.

La piattaforma è stata progettata congiuntamente da HPE Pointnext e dalla Interior Division di Continental nel quadro di una partnership strategica tra HPE e Continental. Le due società forniranno servizi supplementari per facilitare lo scambio dei dati e l'integrazione dei dati generati dai veicoli all'interno dei servizi e dei sistemi di backend delle case costruttrici.