NetOps e DevOps, F5 Networks acquisisce NGINX

F5 colma il divario tra NetOps e DevOps e annuncia l'acquisizione di NGINX, azienda open source leader nella delivery delle applicazioni.

Insieme, le due aziende abiliteranno servizi applicativi multi-cloud in tutti gli ambienti, fornendo agli sviluppatori semplicità d'uso e flessibilità e ai team delle network operation scalabilità, sicurezza, affidabilità e agilità

François Locoh-Donou, President e CEO di F5

L'acquisizione di NGINX da parte di F5 rafforza il nostro percorso di crescita accelerando la trasformazione software e multi-cloud. Unendo la sicurezza delle applicazioni e il ricco portfolio di application service di F5, che consente di migliorare prestazioni, disponibilità e gestione, con le soluzioni software di NGINX per la gestione delle API e della delivery delle applicazioni, senza rivali secondo la comunità DevOps e con una base di utenti open source estremamente vasta, possiamo colmare il divario tra NetOps e DevOps grazie a servizi applicativi coerenti in tutto l’ambiente multi-cloud enterprise.

… Riteniamo che ogni organizzazione possa trarre vantaggio dall'agilità e dalla flessibilità offerte dalle tecnologie moderne senza compromettere la sicurezza, la gestibilità e l'affidabilità. L'unione delle due aziende consentirà di offrire a ogni cliente, dallo sviluppatore dell'app al network engineer, fino allo specialista della sicurezza, gli strumenti di cui ha bisogno per garantire che le sue app siano disponibili e sicure su ogni piattaforma, dal data center aziendale ai cloud pubblici e privati.

F5 arricchirà l’offering attuale di NGINX con le proprie soluzioni di sicurezza e integrerà le innovazioni cloud-native con la tecnologia software di bilanciamento del carico di NGINX, accelerando il time to market di F5 nell’offrire application service per applicazioni moderne e containerizzate. F5 farà affidamento, inoltre, sul proprio team sales globale, l'infrastruttura di canale e l'ecosistema dei partner per accrescere le opportunità di vendita di NGINX nelle aziende.

Gus Robertson, CEO di NGINX

NGINX e F5 condividono obiettivi e vision. Entrambi, infatti, crediamo che le applicazioni rappresentino il cuore della trasformazione digitale e che un'infrastruttura applicativa end-to-end, che vada dal codice al cliente, sia fondamentale per poter distribuire le applicazioni in tutto l’ambiente multi-cloud. Sono felice di continuare questo percorso aggiungendo la potenza dell'innovazione open source di NGINX alla leadership di F5 negli ADC e alla sua influenza in ambito enterprise. F5 otterrà una maggiore consistenza con le soluzioni progettate per i DevOps, mentre NGINX guadagnerà l’ampiezza grazie alla possibilità di entrare in contatto con decine di migliaia di clienti e partner.

Al completamento dell'acquisizione, F5 manterrà il brand NGINX. Gus Robertson, insieme ai fondatori di NGINX Igor Sysoev e Maxim Konovalov, entreranno a fa parte di F5 e continueranno a guidare NGINX. Robertson si unirà al team di senior management di F5, riportando a François Locoh-Donou. F5 manterrà le operation di NGINX a San Francisco e nelle altre sedi dell’azienda nel mondo.