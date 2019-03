AVM FRITZ!DECT 210, smart plug outdoor con monitoraggio attivo

AVM FRITZ!DECT 210 è una presa indoor/outdoor, un dispositivo smart capace di attivare i dispositivi collegati, misurando, registrando e valutando il consumo.

Non solo, il controller estende la rete domestica fino al giardino, è resistente agli schizzi d’acqua (IP44) e può funzionare con temperature da -20° C a + 40° C. Si tratta di un naturale compendio per i modelli router FRITZ!Box che supportano DECT e consente un controllo da PC, tablet o tramite telefoni DECT e smartphone collegati.

Il FRITZ!DECT 210 misura il consumo energetico dei dispositivi collegati e crea una panoramica nell'interfaccia utente del FRITZ!Box aiutamendo a risparmiare sui costi. FRITZ!DECT 210 disattiva entrambe le linee della connessione a 230 V, rendendolo particolarmente sicuro da usare.

Grazie a MyFRITZ!App si può accedere tramite FRITZ!Box alle impostazioni della presa intelligente anche quando si è in viaggio e lontani da casa. I dispositivi collegati possono essere commutati manualmente o automaticamente. Alcune delle caratteristiche intelligenti includono l'uso di un calendario settimanale o l'uso di un calendario di Google. Con la funzione Astro è possibile impostare le funzioni in modo automatico dall'alba e al tramonto. FRITZ!DECT 210 misura anche la temperatura e informa tramite email Push, il consumo energetico e i tempi di commutazione.

La nuova presa intelligente FRITZ! riceve regolarmente e in automatico gli aggiornamenti di sempre nuove funzionalità, è disponibile al prezzo di 59,00 euro.