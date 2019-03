Motorola Solutions Si200, videocamera indossabile integrata

Motorola Solutions Si200 è la nuova videocamera indossabile che si integra con CommandCentral Vault, la soluzione software per la gestione delle prove digitali.

La videocamera indossabile Si200, compatta e leggera, cattura video ad alta definizione e presenta funzionalità avanzate aggiuntive. L'importanza di un ecosistema integrato per la gestione delle prove digitali è evidente nel momento in cui un filmato viene caricato dall'Si200 in CommandCentral Vault.

Le tecnologie per le prove digitali e CommandCentral Vault si sincronizzano per semplificare il processo di codifica dei video, automatizzare la revisione, correlare i video con le informazioni sugli incidenti presenti negli archivi della polizia e mantenere la catena di custodia durante la gestione delle prove.



L'ecosistema per le prove digitali nella sua completezza consente alle agenzie per la sicurezza di gestire in modo sicuro i file, collegare i flussi di lavoro della pubblica sicurezza e analizzare le prove digitali all'interno di un'unica piattaforma integrata. La piattaforma per la gestione delle prove digitali di Motorola Solutions può includere e gestire le prove digitali di diversi fornitori.

Iain Clarke, senior vice president e general manager, Europa, Medio Oriente e Nord Africa di Motorola Solutions

Molte aziende offrono soluzioni tecnologiche parziali per le prove digitali, ma senza l'integrazione tra i flussi di lavoro, queste soluzioni possono generare più lavoro per le forze dell'ordine che già dispongono di risorse limitate. Abbiamo realizzato un portfolio unificato che accentra in un sito univoco e sicuro le prove digitali, gli archivi e altri contenuti multimediali.

La videocamera Si200 e CommandCentral Vault sono parte integrante del consolidato ecosistema per le prove digitali di Motorola Solutions, ora entrambi disponibili in EMEA.