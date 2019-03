MECSPE: Omron svela l’innovative-Automation

Durante il prossimo MECSPE che si terrà a Parma a fine marzo, Omron presenterà il concetto “innovative-Automation” per una produzione sempre più flessibile. Giunta alla diciottesima edizione, MECSPE è l’appuntamento internazionale delle tecnologie per l’innovazione e della manifattura 4.0 che punta sui contenuti e sulle idee innovative che consentono di innalzare la produttività italiana.

La fiera, organizzata da Senaf e in programma dal 28 al 30 marzo 2019 a Parma, sarà anche un’occasione per Omron che in questa sede presenta il concetto di “innovative-Automation!” che si basa su un approccio globale delle linee di produzione flessibili del futuro.

Omron presso il suo stand esporrà:

-Il Robot Cobra con AnyFeeder che è in grado di prelevare e posizionare all’interno di appositi contenitori i prodotti scansionati grazie ad un sistema di visione a raggi infrarossi. I componenti vengono portati e prelevati dalla linea grazie al robot mobile LD, consentendo maggiore flessibilità nella produzione.

-Una demo sul concetto di “innovative-Automation!” che consente di vedere dal vivo la lettura di codici a barre, la serializzazione e l'ispezione in una visualizzazione della linea di prodotti.

-Robot collaborativo TM: esempio di tecnologia progettata per rivoluzionare gli ambienti produttivi del futuro per promuovere l'armonia tra esseri umani e macchine, al fine di migliorare la produttività, l'efficienza e la qualità dei prodotti. Nati dalla collaborazione con Techman, i robot collaborativi TM sono una soluzione unica che consente di automatizzare facilmente applicazioni normalmente svolte da esseri umani e difficili da automatizzare

Adiacenti ad Omron saranno presenti due suoi importanti partner, Alfacod e Todema.

Alfacod affonda le proprie radici nel mondo dell’identificazione automatica e del mobile computing e seguendone l’evoluzione dal lontano 1986, ha avuto modo di affermarsi quale specialista italiano delle tecnologie legate alla cattura automatica dei dati, in tutti i settori: Produzione, Logistica, Sanità, Retail, Educazione, Fiere ed Eventi. In occasione della fiera Alfacod presenta le più avanzate soluzioni concepite per l’Industria 4.0, con focus particolare nelle aree: automazione industriale, robotica, geolocalizzazione in real-time, WMS evoluti, networking e cybersecurity. Allo stand di Alfacod sarà operativo il Robot mobile LD che, grazie al proprio sistema di navigazione automatico, è in grado di muoversi liberamente fra pallet, operatori e veicoli.

Per quello che riguarda Todema dal 1960 progetta e costruisce macchine ed impianti per settori di mercato diversi, con un forte orientamento all’innovazione tecnologica. Questa focalizzazione sulla ricerca nell’ultimo decennio ha portato Todema a concentrarsi su modellazione e simulazione di sistemi meccanici, progettazione e costruzione di sistemi di simulazione, sistemi di controllo customizzati, intelligenza artificiale per la produzione industriale, robotica e sviluppo di algoritmi di controllo basati su Omron / DeltaTau motion computer. Allo stand Todema saranno presentati esempi di sistemi di controllo complessi Hardware in the Loop e simulatori dinamici ad interazione umana, basati su macchine a cinematiche parallele ed appositamente sviluppati per applicazioni ADAS / AD.