Kai Thielen nuovo Marketing Director Europe di Sharp

Come parte della propria strategia di espansione del business in Europa, Sharp annuncia la nomina di Kai Thielen a nuovo Marketing Director Europe.

Dopo il ritorno nel mercato europeo, Sharp sta perseguendo un nuovo posizionamento strategico con un focus incentrato sui consumatori. L’azienda si rafforza quindi a livello organizzativo europeo espandendo le risorse marketing.

Dopo l’esperienza in Sony e Bauknecht/Whirlpool, nel 2003 Thielen è entrato in LG come Trade Marketing Manager. Dal 2012, in qualità di Head of Integrated Marketing, Thielen ha assunto la responsabilità generale della comunicazione del marchio LG in Germania, e ha svolto un ruolo chiave nel rilancio e nello sviluppo di successo dell’organizzazione marketing nella nuova sede di Eschborn.

Kai Thielen

Sharp ha una lunga storia caratterizzata da inventiva e innovazione. Ancora oggi, Sharp può trarre vantaggio dalla sua lunga esperienza in ricerca e sviluppo e introdurla in tecnologie rivoluzionarie come quelle 8K e AIoT. Non vedo l'ora di poter contribuire attivamente ai progressi di questo forte marchio in Europa e realizzare la vision di Sharp.

Nella sua posizione di Marketing Director Europe, Kai Thielen riporta direttamente a Sascha Lange, Vice President Sales & Marketing Europe.