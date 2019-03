Avaya, ampliata l’offerta di soluzioni di videoconferencing

Avaya Holdings ha ampliato la propria gamma di soluzioni dedicate al mondo della videoconferenza, con lo scopo di migliorare la user experience dei clienti.



In particolare, la società statunitense ha introdotto nuove soluzioni video specificamente pensate per la collaboration e per huddle room di dimensioni ridotte. Proprio a questo scopo, ora la lineup include Avaya IX Huddle, videocamere in grado di realizzare video di alta qualità con un investimento paragonabile ai costi associati a sale riunioni di piccole dimensioni, e Avaya IX Collaboration Unit, una soluzione di collaborazione aperta all-in-one di nuova generazione. In seguito a questo annuncio, Avaya ha scelto di introdurre un nuovo modello di go-to-market “spostando” le meeting room in cloud, grazie a un modello di abbonamento mensile "Huddle as a Service" (o Device as a Service), inizialmente disponibile negli Stati Uniti.

La scelta di Avaya di supportare convintamente le huddle room è sia tempestiva, che strategica: Frost and Sullivan stima che negli uffici di tutto il mondo ci siano oltre 32 milioni di questo tipo di sale riunioni, di cui una piccolissima percentuale già dispone di tecnologie di collaborazione video. Secondo Frost and Sullivan, entro il 2023 la percentuale di meeting in huddle room passerà dal 12% al 70% del totale di tutte le videoconferenze.

In passato, questi spazi hanno ricevuto poca attenzione da parte dei team IT aziendali. Tuttavia, a fronte di una costante attenzione verso soluzioni che favoriscono la collaborazione tra gruppi di lavoro, in presenza di dinamiche aziendali che determinano riunioni più frequenti, con team ridotti e in luoghi geograficamente distribuiti e a seguito della diffusione degli open space, la tecnologia per le cosiddette huddle room è diventata un punto di riferimento per imprese e organizzazioni.

Chris McGugan, Avaya SVP, Solutions & Technology

Avaya sta aggiornando l'esperienza utente legata ai meeting aziendali introducendo soluzioni guidate dal cliente che si integrano perfettamente con le infrastrutture di Unified Communication (UC) e video esistenti. I clienti vogliono utilizzare le proprie applicazioni preferite di collaborazione basate su cloud e la nostra architettura aperta di nuova generazione consente di soddisfare questa esigenza. Il risultato si traduce in un'esperienza utente molto più ricca, in una maggiore semplicità e nell’opportunità di sfruttare gli investimenti già esistenti.

Pierfrancesco Coluzzi, CEO di VideoGecom

VideoGecom è entusiasta di poter offrire ai propri clienti le soluzioni Avaya di nuova generazione per le huddle room. Secondo la nostra esperienza, questa è di gran lunga la soluzione più semplice da configurare e utilizzare. Ormai viviamo in un mondo “cloud-centrico” e Avaya IX Collaboration Unit sfrutta al meglio tutto quello che il cloud può offrire alle aziende.

Francesca Aiudi, UC & Collaboration Sales Leader – Avaya International

Avaya IX Collaboration Unit ci permette di posizionare la videoconferenza al centro di qualsiasi soluzione di Unified Communication, grazie ad una efficiente integrazione in ogni processo aziendale, consentendo l’estensione della collaborazione video a tutte le aree funzionali ed adattandola efficacemente anche all’interno di nuovi concept di open space in ambienti di lavoro sempre più dinamici e digitalizzati.

Avaya IX Collaboration Unit è un dispositivo di collaborazione all-in-one che rappresenta un’evoluzione sia nelle prestazioni che nei costi, infatti non richiede connessione a un computer portatile e questo si traduce in facilità di avvio, affidabilità e qualità sempre elevata e costante. Avaya IX Collaboration Unit è collocata sulla parte superiore dello schermo video, dispone di microfoni integrati e offre un ampio campo visivo, caratteristica importante per l’utilizzo in spazi ridotti che, in genere, non sono particolarmente profondi ma possono essere molto ampi. La nuova soluzione Avaya consente anche la condivisione in modalità wireless di contenuti presenti in dispositivi mobile intelligenti. Avaya IX Collaboration Unit fornisce integrazione con piattaforme UC, interoperabilità con infrastrutture video basate su standard e consente agli utenti di eseguire e condividere le applicazioni preferite basate su cloud. È il primo dispositivo all-in-one che porta tutti i vantaggi del cloud in spazi ridotti e con modalità adatte ad aziende di tutte le dimensioni.

Claudio Panini, R&D Director – Avaya Italia

Avaya IX Collaboration Unit, sviluppato interamente dal team italiano R&D Avaya di Ancona, unisce alle prestazioni richieste a un sistema Unified Communication di gruppo la flessibilità, versatilità e integrabilità richieste a un sistema cloud centrico. Un sistema in grado di supportare più applicazioni e interagire facilmente con i partecipanti ai meeting. Basato sul sistema operativo Android, Avaya IX Collaboration Unit CU360 si presenta come un sistema totalmente integrato, facile da usare e installare, mantenendo però i requisiti di sicurezza, gestione, configurazione richiesti da grandi organizzazioni. Queste caratteristiche rendono la soluzione Avaya adatta a una vastissima platea di utilizzatori. Dalle piccole e medie aziende che richiedono soprattutto semplicità d’uso e facilità di gestione, alle grandi organizzazioni con dipartimenti IT evoluti e grande attenzione alla sicurezza alla centralizzazione dei servizi e del supporto.

Avaya IX Workplace migliora la produttività, fornendo un'unica applicazione che offre chiamate, messaggistica, riunioni e collaborazione, il tutto con la stessa facilità d'uso associata alle applicazioni personali. Avaya IX Workplace è disponibile sia on premise e sia in cloud privato, pubblico o ibrido.

Le videocamere Avaya IX Huddle possono essere utilizzate con le soluzioni video Avaya IX Room Video oppure collegate a un laptop per offrire video ad alta definizione (HD) con un investimento in linea con i costi associati ai piccoli spazi riunione. Le videocamere HC020 e HC050 sono facili da installare e utilizzare ed entrambi i modelli offrono un'esperienza video di alta qualità.