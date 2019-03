Lyst, con Google per il lancio di una nuova shopping feature

Lyst ha annunciato di aver stipulato una nuova partnership con Google, in occasione del lancio della nuova shopping feature Comparison Listing Ad.

Piuttosto interessante, il formato sperimentale proposto dalla società: in una finestra di fianco ai tradizionali annunci per lo shopping attualmente visualizzati su Google, Lyst potrà promuovere una selezione di prodotti e indirizzare gli utenti direttamente al suo sito per ricercare e confrontare gli articoli desiderati.

In qualità di partner di Google in occasione del lancio della versione beta di Comparison Listing Ads, Lyst si pone in una posizione unica per aiutare i retailer sulla sua piattaforma ad accelerare la loro crescita online. Google ha scelto Lyst come uno dei partner del lancio per l’impareggiabile vastità della sua offerta di articoli fashion, oltre che per la conoscenza specialistica del suo team in termini di marketing nell’ambito delle ricerche di prodotti moda e dell’ottimizzazione SEO. Lyst e Google hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare il nuovo prodotto sulla base dell’esperienza di Lyst e dei bisogni del cliente.