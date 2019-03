FireEye, lanciati Expertise on Demand e Secure Email Gateway

FireEye ha annunciato la disponibilità di due nuove proposte nella propria lineup di prodotti: si tratta di Expertise on Demand e Secure Email Gateway.

Le due new entry vanno ad arricchire la già robusta offerta di soluzioni di sicurezza della società californiana.

Expertise on Demand consente alle organizzazioni di potenziare i loro team di sicurezza grazie agli esperti in prima linea di livello mondiale di Mandiant. Inoltre, le aziende potranno avere accesso ad informazioni di Threat Intelligence e a servizi professionali semplicemente cliccando un pulsante. Queste funzionalità on demand sono disponibili sia attraverso FireEye Helix, la piattaforma di Security Operation pensata per le aziende, sia in modalità stand alone attraverso un portale dedicato.

Expertise On Demand è disponibile attraverso un abbonamento annuale che estende le capacità in termini di Security Operation grazie ad una gamma di servizi e informazioni di Threat Intelligence di assoluto valore:

- Chiedi ad un analista: sostiene i team di sicurezza con un contesto ricco di dettagli, con informazioni sugli attaccanti e analisi di esperti per accelerare le investigazioni e le risposte agli incidenti. Le organizzazioni hanno così la possibilità di coinvolgere incident responder d’elite in caso di violazioni.

- Aumenta la comprensione delle minacce: incrementa la consapevolezza della situazione tramite un’analisi giornaliera delle cyber news, indagini sul contesto degli attacchi informatici, informazioni complete sulle minacce cyber e inviti a partecipare ai meeting trimestrali di aggiornamento sulle minacce informatiche emergenti.

- Programmi e capacità avanzati di sicurezza: migliora le competenze dei team di sicurezza attraverso il lavoro accanto ai professionisti di sicurezza d’elite di FireEye; trasforma un programma di sicurezza utilizzando i servizi di consulenza di FireEye.

Gareth Maclachlan, Vice President of Strategy and Product Management di FireEye

Stiamo offrendo alle organizzazioni il potere di pensare in modo differente così da migliorare il loro talento in materia di sicurezza informatica. Con Expertise On Demand, i leader della sicurezza possono accedere alle informazioni e ai servizi di livello mondiale di FireEye in base alle loro esigenze e semplicemente premendo un bottone.

FireEye Email Security fornisce ora funzionalità Secure Email Gateway bloccando malware in entrata e in uscita, URL di phishing, individua e blocca email in cui l’attaccante cerca di impersonare un dipendente aziendale e blocca inoltre lo spam.

Il prodotto di FireEye offre funzionalità uniche di rilevamento e protezione per le minacce basate sulle email all’interno di un’unica soluzione. Consolidando la sicurezza delle email, le organizzazioni possono minimizzare l’impatto delle minacce trasmesse via email e verso i dipendenti beneficiando, inoltre, di un risparmio sui costi.

In aggiunta alle funzionalità standard di Secure Email Gateway come antivirus, anti-spam e anti malware basato su signature, FireEye Email Security è progettato per proteggere meglio i clienti grazie a:

- Informazioni sulle minacce ottenute dalla prima linea

- Protezione dagli attacchi di impersonificazione

- Protezione avanzata dalle minacce inbound e outbound

- Regole YARA personalizzate