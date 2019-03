Altea Federation e DEVO Lab: disruptive innovation

La partnership tra Altea Federation e DEVO Lab SDA Bocconi School of Management continuerà per il triennio 2019 – 2021, all’insegna della disruptive innovation.

La collaborazione tra le parti si concretizzerà anche in iniziative di co-branding focalizzate su percorsi didattici e formativi rivolti agli A-People, il lato human di Altea Federation. Il tutto potendo contare su un organico aziendale fortemente cresciuto negli anni e che oggi include oltre 1.200 unità.

Un numero destinato ad aumentare nel corso del 2019 in virtù delle nuove acquisizioni strategiche che stanno interessando la galassia Altea Federation che si fortifica al motto di “Never Stop Growing Together”.

DEVO Lab nasce in seno all’università milanese al fine di creare un pensatoio formato dal top management dei membri fondatori, tra i quali Altea Federation e altri importanti player nazionali ed internazionali della consulenza, delle telecomunicazioni e dell’ICT.