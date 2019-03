Western Digital, WD Blue SSD ora disponibile anche in NVMe

Western Digital ha annunciato di aver aggiunto alla sua famosa gamma WD Blue SSD un nuovo modello NVMe: il WD Blue SN500 NVMe SSD.

Altissime le performance, grazie a NVMe: fino a tre volte superiori allo stesso modello ma con connessione SATA, pur conservando la stessa affidabilità per cui la famiglia WD Blue è rinomata.

Particolarmente adatta a tutti coloro che producono contenuto, oltre che agli appassionati di PC, l’unità WD Blue SN500 NVMe SSD è ottimizzata per applicazioni multitasking e ad alto impiego di risorse, poiché permette un accesso quasi istantaneo a file e programmi.

Grazie alla possibilità di beneficiare dell’architettura scalabile SSD, il WD Blue SN500 NVMe SSD si basa sulla tecnologia proprietaria di Western Digital 3D NAND, oltre che sul firmware e controller, e fornisce velocità di lettura e di scrittura superiore rispettivamente ai 1.700 MB/s e ai 1.450 MB/s (per i modelli 500 GByte) con un consumo ridotto di energia a partire da 2,7 W.

Eyal Bek, vice presidente marketing, data center e client computing di Western Digital

Il passaggio dei contenuti da 4K a 8K significa che è un momento perfetto per gli editor di foto e video, per i creatori di contenuti, per gli utenti di dati pesanti e per gli appassionati di PC di passare dal protocollo SATA al NVMe. WD Blue SN500 NVMe SSD permetterà ai consumatori di assemblare portatili e PC con performance più elevate, velocità maggiori e capacità sufficiente con un fattore di forma affidabile, robusto e snello.