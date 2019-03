D-Link, presentate videocamere antivandaliche da 5 Mpixel

D-Link ha annunciato due nuove videocamere outdoor della linea Vigilance: progettate per esterni e condizioni meteo avverse, e con sensore da 5 Mpixel.

Le due nuove proposte vanno quindi ad arricchire la gamma Vigilance, offrendo facilità di installazione e funzionalità avanzate. Stiamo parlando di DCS-4705E 5-Mpixel Outdoor Mini Bullet Camera e DCS-4605EV 5-Megapixel Outdoor Dome Camera.

Le due videocamere sono state progettate con particolare attenzione alla robustezza e alla resistenza all’usura, adatte quindi ad essere installate in ambienti esterni anche in presenza di condizioni meteo estreme. Il rivestimento impermeabile con grado di protezione IP66 rende le videocamere resistenti a pioggia e polvere e ne consente il funzionamento con temperature comprese tra -30 e 50°C. Inoltre, la DCS-4605EV con scocca antivandalica IK10, è ideale per essere posizionata anche negli ambienti pubblici più propensi a danneggiamenti o manomissioni delle videocamere, come parcheggi, ingressi di edifici e strade.

Entrambe le videocamere sono dotate di PoE per un’installazione più pratica e integrano sensori di immagine da 5MP con risoluzione fino a 2048x1536 in grado di catturare anche il più piccolo particolare, dai volti alle targhe.

Il supporto H.265 High Efficiency Video Coding massimizza l'ampiezza di banda della rete per una migliore qualità dei filmati. Le funzioni di riduzione del rumore 3D e l'ampia gamma dinamica permettono di migliorare ulteriormente la qualità video persino in condizioni di scarsa luminosità. Grazie ai LED IR e al filtro automatico IR-Cut, le videocamere sono efficaci in tutti gli ambienti, dal buio completo alle aree con elevato contrasto.

Dati tecnici di Mini Bullet Outdoor DCS-4705E:

- Sensore CMOS progressivo da 1/2,5" e 5MP

- Risoluzione fino a 2048x1536

- Visione notturna IR fino a 30 metri

- Angolo di visuale (4:3):(H) 90°, (V) 50°, (D) 104°

- Rivestimento impermeabile conforme alla normativa IP66

- Supporto WDR and 3DNR Sensore CMOS progressivo da 1/2,9" e 5MP

- Risoluzione fino a 2048x1536

- Visione notturna IR fino a 20 metri

- Angolo di visuale (4:3):(H) 87°, (V) 65°, (D) 110°

- Rivestimento impermeabile conforme alla normativa IP66

- Scocca antivandalica conforme alla normativa IK10

- Supporto WDR and 3DNR

- Supporto codec H.265, H.264 e MJPEG

- Supporto PoE

- Slot per schede microSD

- Dimensioni: Ø99 x 64.7mm

- Supporto codec H.265, H.264 e MJPEG

- Supporto PoE

- Dimensioni: Ø59 x 164.7mm

Dome Outdoor DCS-4605EV

- Sensore CMOS progressivo da 1/2,9" e 5MP

- Risoluzione fino a 2048x1536

- Visione notturna IR fino a 20 metri

- Angolo di visuale (4:3):(H) 87°, (V) 65°, (D) 110°

- Rivestimento impermeabile conforme alla normativa IP66

- Scocca antivandalica conforme alla normativa IK10

- Supporto WDR and 3DNR

- Supporto codec H.265, H.264 e MJPEG

- Supporto PoE

- Slot per schede microSD

- Dimensioni: Ø99 x 64.7mm