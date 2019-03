Attiva recapita a Rina il primo drone di DJI Enterprise

Il nuovo drone Matrice 210 è stato consegnato da Attiva a Rina così da poter utilizzare in pieno le potenzialità offerte per le loro attività professionali. La consegna è avvenuta presso la sede genovese di Rina, alla presenza di Giulio Boraso, fondatore di Attiva S.p.A, e Emanuele Castagno, Executive Vice President Certificazione di Rina. Infatti anche in Italia l’utilizzo dei droni per svolgere compiti e attività in ambiti professionali sta diventando sempre più diffuso.

L’impiego di questi dispositivi rappresenta infatti un asset fondamentale in grado di raccogliere dati preziosi, di accelerare analisi e processi, di sviluppare servizi e nuove opportunità di business. A credere nelle potenzialità offerte dai droni è stata tra le prime la multinazionale di certificazione, ispezione, testing, classificazione e consulenza Rina a cui è stato consegnato il nuovissimo drone Matrice 210 RTK V2 realizzato da DJI Enterprise.

Presentato da pochi giorni dall’azienda di Shenzhen e progettato per le applicazioni industriali, il nuovo quadricottero della serie Matrice 200, giunta alla seconda generazione, si caratterizza per essere equipaggiato con un sofisticato sistema di posizionamento e navigazione a elevata precisione RTK (precisione centimetrica), in grado di utilizzare diversi payload e tecnologie e adatto alla operatività in tutte le condizioni atmosferiche.