F-Secure, dall'estrema destra fake news Twitter sulla Brexit

Da un’analisi di F-Secure su 24 milioni di tweet sulla Brexit, riscontrata da parte dell’estrema destra globale un’attività per amplificare l’uscita dalla Ue. Le piattaforme di social media giocano infatti un ruolo importante nel formare l’opinione pubblica, ma possono essere usate anche per fare disinformazione e per manipolare l’audience, come ha dimostrato la ricerca di F-Secure che ha messo in evidenza esempi di attività inorganica su entrambi i fronti del dibattito sulla Brexit, il fronte Leave e il fronte Remain. Ma questa attività è risultata molto più marcata nelle conversazioni riguardanti l’“uscita dalla Ue".

Andy Patel, Senior Researcher presso l'Artificial Intelligence Centre of Excellence di F-Secure

L'attività che abbiamo riscontrato sul fronte Leave era molto diversa dall'aspetto più organico emerso dalle conversazioni sul fronte Remain. L'attività inorganica, in relazione ai movimenti e agli eventi politici, può essere a volte indicativa dell'astroturfing (pratica di marketing basata sulla costruzione di un’opinione fittizia e artificiosa) o della diffusione di disinformazione. La nostra ricerca mostra che c'è uno sforzo a livello globale da parte dell’estrema destra di amplificare il fronte Leave all’interno del dibattito.

Secondo la ricerca, l'obiettivo di questa attività era quello di amplificare le opinioni populiste di destra sulla Brexit e su altre questioni politiche, come le proteste dei “gilet gialli” in Francia.

Queste sono alcune delle prove di questa attività riscontrate nella ricerca:

-i primi due influencer del fronte Leave hanno ricevuto un numero sproporzionato di retweet, rispetto ai modelli di influencer visti nel fronte Remain;

-il gruppo pro-uscita si è basato sul supporto di una manciata di fonti di notizie non autorevoli;

-un numero significativo di account non britannici sono stati coinvolti in conversazioni pro-uscita e attività di retweet;

-alcuni account pro-uscita hanno twittato un mix di problematiche su Brexit e non Brexit (in particolare #giletsjaunes e #MAGA);

-alcuni account a favore dell’uscita dall’Unione Europea hanno preso parte alle discussioni relative alle questioni politiche francesi (#franceprotests).

I dati hanno riguardato 24 milioni di tweets provenienti da 1,65 milioni di account, raccolti tra il 4 dicembre 2018 e il 13 febbraio 2019 che contenevano la parola "Brexit". La ricerca ha analizzato i dati alla ricerca di segnali di attività sospette, inclusi segnali di botnet, campagne di disinformazione, astroturfing o altri fenomeni inorganici.

Sebbene la ricerca abbia incluso una notevole quantità di dati riguardanti la Brexit, F-Secure sostiene che questo sia solo un punto di partenza per un’indagine di questo tipo, e si augura che altri continuino a lavorare sui risultati.