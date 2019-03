Per TeamSystem le PMI italiane vogliono più digitale

Secondo una ricerca realizzata da Nielsen per TeamSystem, per le PMI e i professionisti la digitalizzazione è la chiave di volta per incrementare il business. Collaborazione digitale con clienti e fornitori e gestione elettronica di ordini e pagamenti sono – per le PMI italiane - due tra i benefici chiave portati in dote dalla trasformazione digitale e dalla fattura elettronica, mentre per i professionisti, il digitale è un’occasione irrinunciabile per far evolvere il proprio ruolo e diventare sempre più consulenti aziendali a maggior “valore aggiunto”.

Cosa si aspettano le PMI

Le PMI italiane confidano nel digitale per poter collaborare con fornitori e clienti (86%), in particolare per scambiare ordini elettronici (79%) e gestire pagamenti (80%), ma anche per avere immediato accesso alle informazioni sullo stato dei pagamenti dei propri clienti (86%) o per visualizzare lo stato di evasione degli ordini (83%). Avere un quadro esaustivo della situazione, permette alle imprese di essere più agili e di prendere decisioni in modo più rapido e consapevole.

Importante anche la possibilità di far leva sulla digitalizzazione per sfruttare al meglio il valore dei dati, effettuando analisi con strumenti di Business Intelligence (53%), per esempio per misurare le performance (32%) o per effettuare analisi predittive (35%).

Quasi una PMI su tre (28%) – in questo scenario – esprime come principale esigenza da soddisfare grazie al digitale, quella di poter operare con un maggior controllo dei propri processi. In questo contesto di digitalizzazione, il cloud rappresenta una tecnologia ormai ampiamente recepita, con il 72% delle imprese che la considerano in modo positivo, in particolare per la possibilità di accedere ai dati in qualsiasi momento e da qualsiasi device (38%) e per la maggior sicurezza garantita nella gestione dei dati (27%).

Proprio il tema sicurezza e privacy sono, in questa fase, prioritari (80%), con l’81% delle aziende che ha investito in sicurezza negli ultimi due anni e il 62% delle aziende che lo farà ancora in futuro. Strategico, da questo punto di vista, il cambiamento introdotto dalla regolamentazione GDPR, per il quale sostanzialmente la totalità delle imprese si è attivata (94%) ed oggi ritiene di essere adeguata (67%) o è in fase di adeguamento (27%).

Professionisti, una consulenza ad alto valore aggiunto

Il professionista, invece, vede nella digitalizzazione l’opportunità per far evolvere il proprio ruolo e diventare sempre più un consulente aziendale anche su temi finanziari. Dal punto di vista del business, le opportunità del digitale riguardano la possibilità di offrire consulenza ad alto valore aggiunto (96%), fidelizzare i clienti (86%) e acquisirne di nuovi (65%). Questo grazie ai servizi innovativi abilitati dal digitale: il 93% degli studi professionali considera le piattaforme digitali come uno strumento per accedere in tempo reale ai dati aziendali e poter avere un quadro della situazione più chiaro.

Obiettivo quello di potersi dotare di un alto livello informativo ed essere in grado di contribuire alla definizione delle strategie aziendali, oltre a una maggior fidelizzazione della clientela. L’88% dei professionisti, tra l’altro, vede nel digitale un mezzo fondamentale per poter incrementare la collaborazione con i propri clienti, attraverso una efficace condivisione dei documenti di lavoro.

Non sorprendeche le applicazioni più interessanti siano quelle che permettono ai loro clienti di consultare in autonomia documenti che lo studio decide di mettere a disposizione (72%) e di condividere un unico software tra studio ed azienda (87%)