AMD, Mario Silveira Corporate Vice President of sales Emea

Nominato da AMD grazie alla sua esperienza nel settore, da questo mese Mario Silveira guiderà la divisione di vendita per tutta l'area Europa, Medio Oriente e Africa.

L’azienda ha infatti nominato Mario Silveira all’incarico di Corporate Vice President of sales per l’Europa, Medio Oriente e Africa. A riporto diretto a Darren Grasby, Chief Sales Officer di AMD, Silveira, che lavorerà nell'ufficio di AMD situato a Monaco, guiderà la divisione di vendita per tutta l'area Emea. Il suo team avrà responsabilità per tutti i prodotti AMD tra cui i Pc, le soluzioni di grafica, i datacenter ed i mercati embedded.

Il nuovo Corporate Vice President of sales Emea vanta una lunga esperienza nel settore dell'elettronica di consumo, IT e servizi software, maturata in 25 anni di carriera in aziende globali come Samsung, HP, Logitech e AMD.