TeamSystem #TalkS2019, novità per aziende e professionisti

Nel contesto della Milano Digital Week, TeamSystem organizza l’evento #TalkS2019, mostrando di avere idee chiare e concrete su come aiutare i propri clienti.

A parlare dei progetti in arrivo, e a dare il polso della situazione di TeamSystem, è stato il CEO di TeamSystem Federico Leproux.

Leproux ha sottolineato che la scelta del tema “Il Paese delle Meraviglie” non è certo casuale: l’Italia ha grande potenziale e, nonostante ne sfrutti solo una minima parte, riesce comunque a competere con le altre nazioni. Essenziale dunque “abilitare” aziende e professionisti, per far fare loro il salto di qualità decisivo. Un importante aiuto verso il percorso della digital transformation, lo ha fornito l’obbligo della fatturazione elettronica, vera e propria “molecola base”. Siamo ancora un Paese che procede a strappi, e spesso dietro la coercizione di un obbligo legale.

Basti pensare che i clienti TeamSystem, che solo 4 anni fa non superavano le 250mila unità, ora sono oltre 1,3 milioni. Segno anche che l’azienda sa relazionarsi con ogni tipo di cliente, dal professionista alle enterprise. E i numeri lo confermano: +15% del fatturato anno su anno e, soprattutto, un impressionante +250% delle soluzioni cloud.

Fra i principali progetti, sicuramente un posto di rilievo lo merita Digital Finance: in attesa di approvazione da parte delle autorità preposte, questa soluzione permetterà alle PMI italiane di avere una sorta di CFO digitale. Un modo per avere funzioni che raramente trovano posto in piccole aziende, una su tutte l’anticipo e sconto fattura. Ma anche analisi finanziarie, gestibili in coordinamento con il proprio commercialista di riferimento: sempre più essenziale, continua il CEO, disporre di flussi digitali ottimizzati.

Evidente il cambio di passo e strategie di TeamSystem: senza rinnegare il proprio ruolo di software house, oggi si pone prepotentemente come vero e proprio abilitatore del business, rendendo più snella (e più appetibile) la trasformazione digitale.

In arrivo anche un nuovo ERP, il cui rilascio è previsto entro l’estate. Duplice lo scopo e anche le versioni previste: una spiccatamente enterprise, per andare ad aggredire una fascia di mercato difficile da approcciare, ma altrettanto remunerativa. La seconda, pensata per piccole aziende, con un massimo di cinque utenti. Entrambe, ovviamente, accomunate dalle tecnologie totalmente cloud. L’azienda fornirà ulteriori dettagli all’approssimarsi del lancio commerciale.

In ultimo, un accenno alle tecnologie blockchain: TeamSystem sta infatti lavorando su una serie di possibilità applicative; tra i temi tratteggiati dal CEO, il digital manufacturing e i settori finance e legal. Le novità sono dietro l’angolo!