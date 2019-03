Riello UPS Sentinel Rack, compatto e versatile

Riello UPS ha annunciato il lancio di nuovo UPS rack-mount: si tratta di Sentinel Rack, in grado di offrire la massima protezione con ingombri molto ridotti.

Sentinel Rack è disponibile nei due modelli SER 1500 VA e SER 3000 VA con carica batterie potenziato. Sfrutta la tecnologia online doppia conversione e può contare su un design estremamente compatto: rispetto alla media dei dispositivi a montaggio in rack oggi disponibili ha infatti una profondità di soli 380 mm, che ne permette l’installazione in cabinet da 600 mm. A questo, aggiungiamo un fattore di potenza pari a 0.9 ed un’elevata qualità della tensione di uscita. Queste caratteristiche rendono il Sentinel Rack la soluzione ideale in termini di affidabilità e protezione dell’alimentazione per tutte le utenze rack per applicazioni mission critical ove sia richiesto un ingombro ridotto, come ad esempio server e sistemi informatici per voce e dati, dove risulta indispensabile evitare down-time o perdita di informazioni.

Nelle applicazioni di Business Continuity che richiedono lunghi tempi di funzionamento da batteria, è possibile espandere l’autonomia arrivando a svariate ore tramite l’utilizzo della versione 3000 VA dotata di caricabatterie potenziato.

La sezione del sinottico è stata riprogettata inserendo un display LCD che visualizza oltre allo stato dell’UPS anche tutte le letture d’ingresso uscita e batteria. Per garantire migliore efficienza e maggiori possibilità di configurazione sono stati riprogettati anche l’inverter e lo stadio di controllo a microprocessore.

Massimo Zampieri, Product Manager di Riello UPS

Da sempre Riello UPS dà molta importanza alla ricerca tecnologica per offrire al mercato prodotti sempre migliori e prestazionali. Sentinel Rack ha un ingombro ridotto rispetto al prodotto medio di mercato e garantisce elevati standard di affidabilità e prestazioni. È grazie a queste caratteristiche che è possibile garantire l’alimentazione e la massima stabilità per applicazioni critiche.

Il nuovo Sentinel Rack di Riello UPS dispone di una porta USB ed è dotato di uno slot di espansione per l’utilizzo di accessori e schede opzionali di comunicazione, di conversione di protocollo o di contatti a relè.

Riello UPS, da sempre sensibile al risparmio energetico che coincide con una minore emissione di CO2 in atmosfera, oltre all’elevata efficienza dovuta all’utilizzo di componenti elettronici a basso consumo, ha implementato anche nella gamma Sentinel Rack il pulsante di spegnimento per ridurre a zero l’utilizzo di energia nei periodi di prolungata inattività.

Sentinel Rack grazie alla compatibilità con il software di supervisione e shutdown Powershield garantisce una comunicazione evoluta, multipiattaforma, per tutti i sistemi operativi e ambienti di rete. PowerShield permette di realizzare in modo automatico e trasparente la migrazione in tempo reale delle macchine virtuali verso dispositivi protetti da UPS in caso di disturbi elettrici, utilizzando sistemi di migrazione come VMware vMotion e Microsoft Live Migration.