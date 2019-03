Acer TravelMate X5, sintesi perfetta tra potenza e leggerezza

Acer ha presentato il nuovo TravelMate X514-51, pensato e realizzato per le esigenze delle PMI e dei moderni professionisti: leggero, sottile e potente.

Non manca la giusta attenzione per la sicurezza, grazie al lettore di impronte digitali e a Windows Hello. È sicuramente la grande portabilità il punto forte di questo modello, forte di un display IPS Full HD da 14 pollici: lo spessore è di solo 14,99 mm, ed il peso di 980 grammi.

L’autonomia è altrettanto degna di nota, fino a 10 ore di utilizzo. E le prestazioni non sono da meno, assicurate da processori Intel Core i7 fino alla ottava generazione, RAM DDR4 fino a 16 Gbyte e storage SSD.

Il TravelMate X5 vanta una scocca di alta qualità realizzata in leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio per resistere ai rigori della vita in movimento. I materiali impiegati per il rivestimento sono da due a quattro volte più resistenti delle leghe standard di alluminio con lo stesso spessore e, in più, pesano fino al 20-35% in meno. Questo mix di materiali rende i notebook TravelMate X514-51 sottili e leggeri e allo stesso tempo resistenti alla flessione e alla torsione. (Interessati ai dispositivi per la mobilità business? Leggete la nostra recensione con test del veloce TravelMate X3 X3410-M)

Marco Cappella, Country Manager Acer Italy

Siamo fiduciosi che i nostri clienti professionali apprezzeranno i nostri notebook professionali più sottili e leggeri che mai. Eleganti e resistenti sono costruiti per sopportare i rigori dei viaggi frequenti grazie a uno chassis robusto e a potenti feature di protezione per mantenere i dati al sicuro ovunque ci si trovi.

La tastiera retroilluminata di dimensioni standard offre una digitazione confortevole e aiuta i professionisti in movimento ad essere produttivi anche quando l'illuminazione ambientale è scarsa, come in aereo o in treno. Il touchpad di precisione con la protezione resistente e ultrareattiva Corning Gorilla Glass NBT supporta lo scorrimento veloce, il pinch-to-zoom e i gesti con due dita.

Certificato Skype for Business, il TravelMate X514-51 vanta audio e video all'avanguardia e mette a portata di mano tutte le funzioni utili per le riunioni di gruppo. I professionisti che devono dialogare con collaboratori e partner apprezzeranno la webcam HD 720p con tecnologia Acer Purified Voice, due altoparlanti e due microfoni ad ampio raggio, che attenuano il rumore della tastiera e supportano il tracciamento vocale. Compatibile con i comandi vocali di Cortana, questo notebook è progettato sia per essere più produttivi, grazie a una migliore organizzazione del lavoro, che per riprodurre musica e gestire la casa da remoto.

TravelMate X514-51 dispone di una porta USB Type-C per agganciarsi alla Acer USB Type-C Dock II opzionale, che permette di ampliare l'area di lavoro, collegando fino a tre Monitor 4K. La connettività di rete è assicurata dal supporto Wi-Fi MU-MIMO 2x2802.11ac e Bluetooth 5.0.

Il lettore di impronte digitali, integrato nel pulsante di accensione, funziona con Windows Hello per un accesso rapido e sicuro al sistema con la punta di un dito. Il chip TPM fornisce la protezione basata sull'hardware per le password e le chiavi di crittografia. Il sistema ha anche preinstallata la suite di strumenti di sicurezza e gestione Acer ProShield, che protegge i dati sensibili. Inoltre, Acer Office Management consente ai professionisti IT di implementare policy di sicurezza e monitorare le risorse tramite un'interfaccia intuitiva.

Questo notebook è anche facile da aprire: per accedere all'SSD, alla batteria, al dissipatore di calore e alla scheda WiFi è sufficiente rimuovere 11 viti sul lato inferiore dello chassis.