Barracuda, amplia l’offerta e cresce nel mercato MSP

Barracuda Networks continua nella propria crescita, in particolare nel mercato MSP. In continuo aumento il portfolio di soluzioni e base di partner.

Sono i numeri a certificarlo: il fatturato ricorrente per le soluzioni di sicurezza MSP è aumentato del 120% anno su anno, e la base di partner MSP internazionali è crescita addirittura del 280% negli ultimi due anni.

In crescita robusta anche il numero di MSP che usano più soluzioni Barracura, che registra un + 34%.

Barracuda ha inoltre recentemente acquisito Managed Wokplace, la linea di prodotti per il monitoraggio e la gestione remota di Avast. Managed Workplace è una piattaforma RMM che comprende servizi e tool quali la valutazione della sicurezza dei siti, la gestione di account Office 365, antivirus di terze parti integrati. Questa nuova aggiunta al portfolio Barracuda rafforza gli investimenti dell’azienda nel mercato MSP poggiando sull’incremento del 120% anno su anno che Barracuda ha realizzato con le sue soluzioni di sicurezza.

BJ Jenkins, CEO di Barracuda Networks

Proseguiamo nell’espansione del portfolio di soluzioni MSP e la risposta dei nostri partner - in base a quanto spendono con noi - è stata estremamente positiva. L’acquisizione di Managed Workplace prosegue l’impegno all’espansione del portfolio prodotti, suffragato dai successi ottenuti negli ultimi tre anni con i partner MSP.

Brian Babineau, general manager di Barracuda MSP

La nostra mission è di porre i partner MSP nelle condizioni di creare servizi vendibili, rendere disponibili offerte profittevoli e dimostrare valore ai propri clienti. Con Managed Workplace possiamo offrire ai partner MSP una soluzione RMM che inserisce le operazioni legate alla sicurezza nella routine giornaliera di un service provider. Managed Workplace è il complemento ideale delle soluzioni di sicurezza che abbiamo introdotto con il modello MSP, come la protezione email, i firewall della generazione cloud la formazione sulla sicurezza per gli utenti finali.

Il team Barracuda ha dimostrato il proprio impegno alla costruzione di una forte comunità di MSP con diverse iniziative di formazione che nell’anno trascorso hanno contribuito al successo dell’azienda: Ready, Set, Managed!, un programma di formazione e networking interattivo riservato ai VAR e MSP che vogliono approfondire le buone pratiche necessarie per fare crescere le attività nei servizi gestiti, è cresciuto del 136% anno su anno in termini di numero di partner di canale che hanno richiesto un invito al programma.

Inoltre, il team Barracuda Emea ospiterà il secondo MSP Day annuale il 23 maggio prossimo. L’iniziativa è stata lanciata per aiutare a creare una comunità interattiva e connessa con lo scopo comune di rendere i servizi gestiti più comprensibili, significativi e sicuri. Ulteriori dettagli saranno annunciati a breve.

I tool RMM sono una piattaforma fondamentale per chi si occupa di servizi gestiti e, secondo una ricerca di AMI Partners, il mercato globale dovrebbe toccare 800 milioni di dollari nel 2022, più di 400 dei quali al di fuori del Nord America. Ogni MSP, rivenditore o ogni azienda che si avvicina a questo mercato, necessita di un RMM e l’acquisizione di Managed Workplace offre a Barracuda un ulteriore modo per fornire ai partner MSP gli strumenti necessari per fare business e proteggere i propri clienti.



- Valutazione della sicurezza dei siti: Managed Workplace contiene un tool per la valutazione della sicurezza dei siti che gli MSP possono utilizzare per misurare la sicurezza dei siti dei clienti e identificare le carenze che devono essere risolte. Il tool può essere usato per generare fatturato e indicando i progressi compiuti nel tempo, dimostrare il valore del MPS.

- Modulo Office 365: questo modulo di Managed Workplace, aiuta gli MSP a snellire le operazioni fornendo un unico luogo per la gestione delle più comuni operazioni Office 365, quali la visualizzazione dell’utilizzo su molteplici siti, il tracciamento delle attività delle mailbox e il reset delle password.

- Architettura cloud: Managed Workplace è offerto come servizio cloud, già ampiamente utilizzato su AWS, ma può anche essere implementato on premise. L’architettura, basata su API, permette un rapido aggiornamento dei plug-in e l’aggiunta di nuovi.

- Allineamento con il business: Managed Workplace conferma la vocazione innovativa di Barracuda nella sicurezza e la capacità dell’azienda di semplificare la gestione della sicurezza da parte degli MSP connettendo RMM con componenti chiave quali la protezione email, i firewall di generazione cloud, la formazione sulla sicurezza per gli utenti finali, la protezione dei dati e le soluzioni Avast Business Security.

- Trend IT: Managed Workplace è allineato con le attuali tendenze dell’IT grazie al supporto di endpoint Windows e Mac, server VMware e Hyper-V, all’integrazione con le funzioni Office 365 Account Management, al monitoraggio dei router di rete e dei dispositivi SNMP e alla creazione di valutazioni ricorrenti della sicurezza.