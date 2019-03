AVM FRITZ!Box, quindici anni e non sentirli!

AVM celebra i 15 anni della propria linea networking di successo FRITZ!Box; il primo modello fu presentato al CeBIT di Hannover, il 18 marzo 2004.

Anno dopo anno, i router e di device di rete FRITZ!Box hanno sempre rappresentato un riferimento per la categoria, grazie a uno sviluppo tecnologico concreto e a feature che anticipavano i trend di mercato.

Ne sono un esempio, il modello FRITZ!Box 7390 per VDSL, rilasciato nel 2009, sarebbe stato attualissimo anche anni più tardi per il vectoring VDSL. Con il modello FRITZ!Box 7590, presentato nel 2017, AVM ha introdotto sul mercato l’attuale modello di punta DSL, che supportava la tecnologia 35b a 250 MBit/s prima ancora che questa fosse offerta nelle reti.

Nel 2010, ha visto la luce il primo FRITZ!Box per connessioni via cavo. Nel 2018, il modello FRITZ!Box 6591 Cable è stato il primo prodotto utilizzato su reti via cavo con un velocità di trasmissione dati che poteva raggiungere 1Git/s (leggi la nostra recensione con test del FRITZ!Box 7590).

Oggi, i prodotti FRITZ!Box sono disponibili per qualunque tipo di connessione: DSL, cavo, fibra ottica e LTE. Gli aggiornamenti che AVM rilascia regolarmente per il sistema operativo FRITZ!OS fanno sì che i prodotti siano sempre attuali. Grazie al sistema operativo FRITZ!OS, le soluzioni AVM FRITZ!Box sono a tutti gli effetti un hub per la realizzazione della Smart Home e possono essere connesse con altre soluzioni FRITZ! in un sistema WiFi mesh per una comunicazione wireless ideale.

Gianni Garita, Country Manager di AVM per l’Italia

Con la famiglia di prodotti FRITZ!Box, AVM è diventata leader nel mercato tedesco, stupendo milioni di utenti per la qualità e la semplicità di utilizzo dei prodotti, oltre che per le utili funzionalità per la gestione delle reti domestiche. FRITZ!Box è sviluppato a Berlino dal 2004, viene prodotto in Europa ed è commercializzato in oltre 40 Paesi nel mondo. AVM ha attualmente 750 dipendenti e nel 2018 ha raggiunto un fatturato pari a 520 milioni di euro.