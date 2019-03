Allnet.Italia, partnership strategiche e il lancio di 802.Service

Allnet.Italia annuncia le partnership con Cambium Networks e Software AG e introduce 802.Service: il set di servizi digitali Cloud Based per il settore ICT.

Cambium Networks, leader mondiale di soluzioni Punto-Punto (PTP) e Punto-Multipunto (PMP) composte da piattaforme scalabili, sicure e gestibili da cloud, sceglie Allnet.Italia come partner distributivo di riferimento per ampliare la propria attività nell’ambito dei sistemi Wireless e Wi-Fi, outdoor ed indoor. Un’alleanza strategica che permetterà ad Allnet.Italia di offrire, ai propri clienti, soluzioni innovative, con cui implementare e gestire reti aziendali affidabili e dagli elevati standard qualitativi, a costi più contenuti. Nello specifico, tra la gamma proposta spiccano: le antenne Wi-Fi cnPilot 802.11 ac, per installazioni indoor e outdoor, ad alte prestazioni e funzionalità, gli Switch Enterprise cnMatrix con funzionalità avanzate per l’ottimizzazione della larghezza di banda e, l’innovativa piattaforma software gratuita cnMaestro, per la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura Cambium, semplice da utilizzare e disponibile sia in Cloud che nella versione per la virtualizzazione.

Allnet.Italia, con la prima Digital Business Platform al mondo firmata Software AG, introduce importanti novità per il mondo dell’IoT. Dalla manifattura, al retail, alle smart City: Software AG supporta i propri clienti nel percorso di trasformazione digitale, volto ad innovare i propri modelli di business per accogliere con successo le nuove opportunità di mercato. Con Cumulocity ogni utente è dotato degli strumenti per creare la soluzione perfetta per aumentare la soddisfazione del cliente, ridurre i costi operativi, aumentare i ricavi e adottare diversi modelli di business per il loro specifico mercato verticale. Con la maturazione del mercato IoT, l’approccio alla semplificazione è largamente apprezzato e contribuisce a far sfruttare l’opportunità nascente nel mercato dell’Internet delle Cose.

802.Service by Allnet.Italia, l’innovativo set di servizi digitali Cloud Based, composto da 802.Wave; 802.Call; 802.Wire e 802.View, dedicati a System Integrator, ISP, Installatori e Rivenditori. Un’interessante opportunità di business, grazie a cui il canale potrà generare servizi premium ad alto valore aggiunto, per i propri clienti, aumentando la propria redditività e automatizzando una parte dei processi di gestione con un notevole risparmio dei costi.

Nello specifico, 802.Wave è la prima piattaforma hotspot cloud con una market place dedicata, che rende i servizi Wi-Fi appetibili per qualsiasi segmento. La piattaforma fornisce infatti strumenti avanzati come web app e tool di marketing che aggiungono valore al Wi-Fi migliorando, da un lato, l’esperienza di navigazione degli utenti online e, dall’altro, dando un’efficace spinta al business.

802.Call è, invece, la piattaforma di provisioning end-to-end: un servizio web sviluppato per configurare, gestire e monitorare da remoto, grazie ad un’interfaccia web flessibile e semplice da utilizzare, telefoni IP anche di diversi produttori.

802.Wire è la soluzione per gestire, monitorare e controllare tutti i dispositivi collegati al servizio cloud tramite protocollo TR-069. Un innovativo servizio di Allnet.Italia, sviluppato da AVSystem, che integra al suo interno anche i processi tipici del Customer Care e del supporto tecnico.

Infine, sarà a breve disponibile anche 802.View, una speciale piattaforma cloud per il Remote Monitoring and Management (RMM) di sistemi di videosorveglianza, pensata allo scopo di supportare ed assistere System Integrator, Provider, Rivenditori ed Installatori, nella gestione degli impianti CCTV IP-based.