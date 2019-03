5G per lo stadio Camp Nou grazie a Ericsson e Telefónica

Sede di un importante club di calcio con fan appassionati, ora lo stadio di Barcellona il Camp Nou, è connesso alla rete 5G con l’ausilio di Ericsson e Telefónica . Ericsson è il principale fornitore radio di Telefónica in Spagna, inclusa la città di Barcellona. Attualmente, lo stadio Camp Nou ha un sistema dedicato di copertura 3G e 4G nelle aree VIP basato su Ericsson Micro Radio Units e Radio Dot System. Questa soluzione rende il Camp Nou uno dei migliori stadi in Europa in termini di capacità e prestazioni mobili. Ericsson ha avanzato ulteriormente questa soluzione con una rete 5G all’interno dello stadio utilizzando innovative antenne di tipo MIMO.

Durante il MWC 2019, Telefónica, Ericsson e FC Barcelona hanno trasmesso delle immagini in diretta dal Camp Nou, oltre che le riprese esclusive dell’allenamento della prima squadra allo stadio Ciutat Esportiva Joan Gamper e un tour virtuale dello stadio. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con GSMA e Mobile World Capital Barcelona nell'ambito dell'iniziativa 5G Barcellona.

Demo eSports con connessione 5G al MWC di Barcellona

Il 5G non solo trasformerà l'esperienza dell'evento ma anche la visualizzazione degli gli sport su schermo. Telefónica e Movistar Riders hanno presentato al MWC di Barcellona l'evento "Movistar Riders on 5G", la prima mostra in Europa sul 5G e gli esports. Durante la presentazione, il team di professionisti di Movistar Riders Call of Duty ha utilizzato la console di gioco e un router 5G collegato a Internet tramite la rete mobile 5G di Ericsson. Quattro membri del team hanno giocato a Call of Duty: Black Ops 4, un gioco sparatutto in cui la bassa latenza è fondamentale.

Rendere la guida più sicura con le demo 5G a Barcellona

Inoltre, Ericsson e Telefónica stanno collaborando a un secondo progetto nell'ambito dell'iniziativa 5G di Barcellona. In collaborazione con la casa automobilistica spagnola SEAT e diverse altre società hanno lavorato alla realizzazione di un progetto pilota di due veicoli assistiti da rete 5G. Il progetto è incentrato su tecnologie cellulari vehicle-to-everything (C-V2X) e edge, che utilizzano il 5G per connettersi con veicoli, pedoni e infrastrutture cittadine.

Produzione TV on the edge

Telefónica ed Ericsson, insieme ad altri partner, hanno annunciato una soluzione di produzione televisiva basata su 5G che consente una copertura televisiva istantaneo con qualità professionale. Si basa sulla bassa latenza, sull’ edge computing e sull'elevata larghezza di banda del 5G per includere il software di produzione installato sul network edge. In questo modo il software si avvicina alle telecamere TV mobili, consentendo ai produttori di lavorare su diversi input e generare contenuti istantanei. Ericsson ha fornito le apparecchiature di rete, comprese le apparecchiature radio 5G, la rete edge e core.