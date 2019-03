Edge computing e IIoT, arriva Rittal Smart Package

Rittal annuncia la disponibilità della nuova suite Smart Package, aggiungendo due nuovi bundle: Smart Package Industry Lite e Smart Package Industry.

Le nuove proposte di Rittal sono studiate per far fronte alle più recenti esigenze del mondo industriale, dove l’Internet of Things e l’edge computing stanno ricoprendo un ruolo decisivo all’interno delle filiere produttive. La nuova famiglia Smart Package è indicata per infrastrutture IT da 0 kW fino a 6,5 kW di potenza assorbita.

La soluzione Smart Package Industry Lite è indicata per infrastrutture IT fino a 1 kW di potenza assorbita. È basata su piattaforma TS IT 800x2000x1000 mm (LxAxP) con il nuovo torrino di ventilazione in grado di garantire fino a 1069 m3/h. L’armadio TS IT con porta in vetro offre una miglior protezione da acqua e polveri. Smart Package Industry Lite si completa con la canalina di alimentazione e il kit di monitoraggio già incluso, per consentire al cliente il controllo completo dei parametri ambientali.

La soluzione Smart Package Industry è stata studiata per infrastrutture IT che necessitano di condizionamento fino a 1,3 kW di potenza assorbita, e condivide con Smart Package Industry Lite la piaffaforma. Inoltre, sfrutta il nuovo e innovativo condizionatore da tetto Blue e+ dotato di inverter. L’armadio TS IT in dotazione garantisce una protezione da acqua e polveri con un grado IP 54. Smart Package Industry si completa con la canalina di alimentazione e il kit di monitoraggio già incluso, per consentire al cliente il controllo completo dei parametri ambientali.

Entrambe sono disponibili nelle versioni con o senza installazione.

La soluzione Smart Package 4.0, invece, è indicata per infrastrutture IT da 3 kW a 6,5 kW di potenza assorbita. Con 8 possibili configurazioni che permettono di soddisfare tutte le esigenze in termini di potenza, ridondanza, monitoraggio e sicurezza, è facile da scegliere e veloce da implementare. É realizzata su piattaforma TS IT con misure 800x2000x1200 mm (LxAxP), in grado di garantire tutti i vantaggi tipici degli armadi Rittal.