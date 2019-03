SAP, per le aziende la digital transformation è essenziale

SAP presenta i risultati di uno studio di Forrest Consulting: Per il 93% delle aziende le tecnologie intelligenti sono la chiave per la trasformazione digitale.

Nell'indagine, realizzata su un campione di più di 740 intervistati e promossa da SAP,ben il 93% delle aziende concorda sul fatto che le tecnologie innovative siano essenziali per raggiungere gli obiettivi di digital transformation. Per poter partecipare a questo studio, le aziende dovevano soddisfare due criteri importanti: in primo luogo, essere attive nel processo di digital transformation e, in secondo luogo, aver implementato almeno due tecnologie innovative tra machine learning, Internet of Things, Intelligenza Artificiale, blockchain e realtà aumentata o virtuale.

Lo studio ha rilevato che, poiché le imprese cercano soprattutto di ottenere maggiori vantaggi competitivi, stanno dando priorità alle tecnologie innovative. Queste aziende stanno implementando o hanno già adottato tecnologie che guidano processi di digital transformation:

- IoT: 92%

- AI: 78%

- Machine Learning: 77%

- Realtà aumentata / realtà virtuale: 70%

- Blockchain: 68%

La trasformazione digitale riveste sempre più importanza per le imprese. In questo ambito lo studio ha rilevato che le organizzazioni stanno ottimizzando i processi esistenti per migliorare l'efficienza, o estendendoli per generare nuovo valore e trasformare i modelli di business per ottenere flussi di revenue alternativi a quelli tradizionali. Secondo lo studio, il 92% delle aziende ha mostrato un elevato interesse per le piattaforme che possono unificare i dati raccolti e che permettono di utilizzarli in tutte le tecnologie intelligenti e i processi di business.

Sulla base dell’analisi, risulta inoltre che i settori si sono focalizzati su priorità diverse e sfruttano più tecnologie intelligenti, in base ai loro differenti livelli di maturità digitale e agli obiettivi specifici di business. Ad esempio, la maggior parte delle imprese che operano nella produzione discreta privilegia l'implementazione o l’ampliamento di soluzioni per la manutenzione predittiva. Le aziende retailer si concentrano principalmente sull'utilizzo di Big Data e analytics predittivi per prendere decisioni sull’assortimento, mentre le Utility stanno utilizzando software per la Digital Boardroom per permettere agli executive di comprendere la capacità della rete o i suoi livelli di efficienza in tempo reale.