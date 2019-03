Panasonic, i Toughbook sono Android Enterprise Recommended

Panasonic ha annunciato che i Toughbook T1 e Toughbook N1 hanno ottenuto la prestigiosa certificazione Android Enterprise Recommended Rugged Devices.

Sono questi, i primi device Android di Panasonic a potersi fregiare della recente certificazione specifica per dispositivi rugged.

Questa certificazione aiuta le imprese a selezionare, implementare e gestire con sicurezza i dispositivi e i servizi Android che soddisfano gli alti standard aziendali validati da Google. Android Enterprise Recommended for Rugged Devices costituisce una sezione specifica del programma, dedicata ai dispositivi progettati per resistere ad ambienti sfidanti perché resistenti alle cadute, alla polvere e a molto altro. I dispositivi Android Enterprise Recommended ricevono inoltre aggiornamenti durante periodi di lungo utilizzo, come richiesto dai clienti enterprise.

Google richiede che i dispositivi rugged siano certificati secondo gli standard MIL-STD810G e offrano un IP64 per la protezione da polvere e acqua, oltre a sopportare cadute da un massimo di 1,2m di altezza. Entrambi i dispositivi Panasonic soddisfano perfettamente i requisiti Google, in quanto offrono un IP ben più elevato (IP68); inoltre, il Toughbook N1 resiste a cadute da un massimo di 2,1 metri e il Toughbook T1 di 1,5m.

Google esige inoltre che gli aggiornamenti di sicurezza vengano implementati dai produttori entro 90 giorni dalla data di rilascio per un periodo massimo di 5 anni. Panasonic offre tre livelli di supporto: il servizio gratuito invia aggiornamenti almeno due volte l’anno fino ad un anno oltre la fine del ciclo di vita del prodotto, mentre il pacchetto di servizi opzionali offre aggiornamenti ogni 45 giorni (due volte a trimestre) per un periodo di 5 anni o per 3 anni dalla fine del ciclo di vita del prodotto. Infine, per progetti speciali, questo supporto può essere prorogato fino a un totale di 10 anni.

I requisiti prevedono inoltre che i dispositivi certificati offrano capacità di gestione “zero touch”, dopo un set-up iniziale tramite QR code o NFC. Panasonic offre un’ampia gamma di strumenti per la gestione aziendale inclusi QR, NFC e supporto ai clienti attraverso applicazioni di Mobile Device Management ed Enterprise Mobility Management offerte dai maggiori fornitori, oltre che tramite il Panasonic Rapid Configuration Tool.

Infine, per garantire la longevità del supporto alle versioni OS, Google richiede a tutti i produttori di dispositivi certificati di supportare almeno una release principale per i dispositivi con versioni di Android 7.0 e successive. I modelli handheld Panasonic T1 e N1 utilizzano già il sistema operativo Android 8.1 e in futuro verranno aggiornati ad Android 9. Ulteriori aggiornamenti OS saranno possibili in base alle future capacità di aggiornamento hardware di Android.