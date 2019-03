Nutanix, confermata la presenza a IOTHINGS Milan 2019

Nutanix ha annunciato che parteciperà a IOTHINGS Milan 2019, l’evento organizzato da da #Innovability e focalizzato su IoT e Digital Transformation.

In scena il 3 e 4 aprile al MIND – Milano Innovation District, la terza edizione della manifestazione ha un calendario ricco di contenuti.



Molti i temi trattati dalle conferenze: si spazia dall’Internet of Things, all’ IoT Cybersecurity nell'era della GDPR alle reti LORA, Sigfox e NB-IoT, dall’architettura EDGE, alla Banda Ultra-Larga. Senza dimenticare la cosiddetta Internet of Energy e le tecnologie Embedded che si trovano al cuore di tutte le applicazioni IoT.

Inquesto contesto, oltre alla presenza nell’area espositiva, Nutanix parteciperà alla sessione Digital Transformation in the Enterprise (4 aprile ore 9.30) con un intervento a cura di Alberto Filisetti, Country Manager e Christian Turcati, Senior Systems Engineer Manager di Nutanix Italia e intitolato “Nutanix Intelligent Edge Computing Platform for modern IOT Apps”.

Nel corso dell’evento, verranno illustrati gli elementi vincenti della strategia Nutanix che le hanno permesso di modernizzare l’IT tanto da renderlo invisibile e semplice come un click e come, con la stessa filosofia, l’azienda si prefigga di semplificare l’IoT e l’Edge Computing.