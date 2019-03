Salesforce assiste Upim nella realizzazione dell’e-commerce

Salesforce assiste e accompagna Upim nella realizzazione della nuova piattaforma di e-commerce. Upim.com è infatti basato su Salesforce Commerce Cloud.

Il nuovo sito upim.com permette di acquista l’intera gamma di abbigliamento per donna e uomo, e di accedere allo store online blukids.com, dedicato al mondo del bambino. Inoltre, croff.it presenta le collezioni dell’home decoration.

La piattaforma Commerce Cloud, collegata al CRM numero uno al mondo, offre ai brand un’unica visione del cliente e la possibilità di creare esperienze straordinarie nel marketing, nel commercio e nei servizi. Salesforce accompagna così Upim nel suo percorso di innovazione digitale al fine di offrire una customer experience, più agile e flessibile, facilitando la ricerca e il successivo coinvolgimento di potenziali nuovi clienti fino alla fase finale di acquisto.

Facile da navigare e user friendly, il sito e-commerce di Upim è ideato per una fruizione multi-device e permette di effettuare i propri acquisti comodamente da casa, senza rinunciare alla shopping experience in-store. Cambi e resi sono sempre gratuiti e possono essere effettuati nella capillare rete di negozi Upim e Blukids, dove sarà anche possibile ritirare i capi acquistati online grazie al servizio click & collect.

Maurizio Capobianco, Salesforce Commerce Cloud

L’e-commerce non è più solo un semplice carrello digitale. Con Salesforce Commerce Cloud, Upim ha scelto un partner di fiducia in grado di aiutare l’azienda e i brand dell’insegna a soddisfare i diversi target di riferimento, offrendo loro esperienze d’acquisto attraverso una piattaforma ricca di servizi legati all’Intelligenza Artificiale per il commercio e un solido ecosistema di partner.