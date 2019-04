BNP Paribas Cardif e Healthware Group per la digital health

BNP Paribas Cardif e Healthware Group hanno parlato di digital health nell’evento Frontiers Health at Milano Digital Week: Living the New Ecosystem.

Le tecnologie non solo stanno cambiando radicalmente le abitudini delle persone nel modo di approcciarsi alle cure, ma stanno promuovendo la creazione di un nuovo ecosistema dove grandi aziende, start-up, istituzioni, investitori, medici, farmacisti e altri stakeholder collaborano con un unico obiettivo: promuovere la prevenzione, la salute e la cultura del benessere

La digital health ha un ruolo chiave in questo processo di trasformazione. Cambiano i modelli di riferimento, gli obiettivi, le attese, più in generale la visione. Nel mondo assicurativo, dove si è passati dal mero risarcimento economico del sinistro al più alto concetto della prevenzione e riduzione del danno, le tecnologie offrono l’opportunità di sviluppare polizze di nuova generazione con servizi innovativi e assistenza, e una customer experience che punta su velocità, flessibilità e facilità d’uso. Con questo obiettivo BNP Paribas Cardif ha iniziato anni fa un percorso di Open Innovation creando un nuovo modello di sourcing e integrazione di start-up Insurtech innovativo ed efficace. Una “contaminazione” che ha portato, ad esempio, alla collaborazione con Healthware Group, per sviluppare un nuovo prodotto salute innovativo e digitale, e a quella con D-Hearth, che grazie a [email protected] Call4Ideas di BNP Paribas Cardif ha potuto lanciare sul mercato il primo dispositivo per smartphone per eseguire un ECG in autonomia, con referto immediato del medico.

Questo nuovo ecosistema dell’health innovation ha già dimostrato di poter generare valore: secondo i dati mostrati nel corso dell’evento, da gennaio a ottobre del 2018 sono stati investiti nelle start-up di Digital Health oltre 18 miliardi di dollari , con un valore in crescita del +56% rispetto allo stesso periodo del 2017. In 5 anni sono stati raccolti in media ben 45 miliardi di dollari di venture capital nelle start-up di digital health, un dato che si avvicina al livello di investimento che si registra nel settore dei farmaci. E nel 2024 il valore globale di questo mercato potrebbe raggiungere circa 400 miliardi di dollari. Tra i principali trend si segnalano le terapie digitali, con una stima di crescita media annua entro il 2023 di circa il +30% , l’Intelligenza Artificiale e la riduzione delle barriere tra uomo e macchina.

Roberto Ascione, CEO & Founder di Healthware Group

Il settore della salute ha iniziato una radicale trasformazione digitale come, e forse più, di quanto visto in altre industrie negli ultimi anni. Quella della digital health rappresenta una vera e propria rivoluzione perché permetterà a tutti i player del settore di ridisegnare i processi di produzione ed erogazione di servizi e le modalità di fruizione della salute per i suoi utenti. La presenza degli health insurers nell’ecosistema della salute faciliterà l’accesso alla cura e incentiverà comportamenti preventivi.